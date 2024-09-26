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Суд конфіскував активи російського олігарха Усманова на 2 млрд грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд конфіскував активи російського олігарха Усманова на 2 млрд грн
Алішер Усманов приймає нагороду від російського диктатора Володимира Путіна
фото: Радіо Свобода

У дохід держави суд стягнув 100% статутного капіталу ТОВ «Петер-Сервіс Україна» – IT-компанії, яка раніше була під контролем Усманова

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та конфіскував його активи на 2 млн грн. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

«Міністерство юстиції України здобуло  перемогу у ВАКС: активи Усманова на понад 2 млрд грн стягнуто на користь держави», - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив 25 вересня.

Що було стягнуто в дохід держави:

  • залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тонн (орієнтовна вартість – понад 2 млрд грн); 
  • 100% статутного капіталу ТОВ «Петер-Сервіс Україна» – IT-компанії, яка раніше була під контролем Усманова.

За словами заступниці міністра юстиції, стягнення активів Усманова та інших прибічників Кремля є маленьким, але черговим і системним кроком для відновлення справедливості та отримання відшкодування шкоди коштом тих, хто разом з політичним керівництвом РФ відповідальний за агресію проти України.

«Триває строк на апеляцію. Докладемо всіх зусиль щоб втримати рішення першої інстанції в силі», – додала Богатих.

Нагадаємо, Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про конфіскацію активів російського мільярдера Алішера Усманова, які перебувають на території України. 

Алішер Усманов – російський бізнесмен, олігарх, у рейтингу російських мільярдерів, складеному за 2023 рік, він посів восьме місце зі статками у розмірі $14,4 млрд. Усманову належить медіаресурс «Коммерсант», який займає прокремлівську позицію та здійснює ідеологічну підтримку дій держави-агресора.

Усманов також є засновником групи USM та спільно зі Андрієм Скочем, Володимиром Скочем, Варварою Скоч та Володимиром Стершинським, здійснюють вирішальний вплив на діяльність групи та дочірніх компаній, які діють у стратегічних для економіки РФ галузях – в металургії та гірничодобувній галузі, телекомунікаційному секторі та сфері цифрових технологій, у тому числі «Металоінвест» та «Мегафон».

Проти всіх співвласників групи було подано аналогічний позов до Вищого антикорупційного суду.

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Теги: росія санкції Міністерство юстиції Україна Антикорупційний суд росіяни

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