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З’явилися супутникові знімки знищеного корабля «Новочеркаськ»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
З’явилися супутникові знімки знищеного корабля «Новочеркаськ»
Унаслідок удару корабель частково пішов під воду
фото з відкритих джерел

Знімки ураженого корабля свідчать, що внаслідок операції українських військових постраждало ще одне судно

У мережі оприлюднено супутникові знімки знищеного вночі 26 грудня російського великого десантного корабля «Новочеркаськ» у Феодосії. Фото Planet Labs опублікував проєкт «Схеми» («Радіо Свобода»).

Зазначається, що на знімках можна побачити, що внаслідок удару корабель частково пішов під воду.

З’явилися супутникові знімки знищеного корабля «Новочеркаськ» фото 1
З’явилися супутникові знімки знищеного корабля «Новочеркаськ» фото 2

До того ж, супутникові знімки ураженого десантного корабля «Новочеркаськ» свідчать, що внаслідок операції українських військових постраждало ще одне судно.

Журналісти «Радіо Свобода» встановили, що це старий навчально-тренувальний корабель УТС-150, який, згідно з фотографіями з порту, перебував там щонайменше від 2007 року.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.

До слова, після знищення великого десантного корабля «Новочеркаськ» ворог оточив центральний район міста Феодосія та посилив перевірку місцевих на вулицях.

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Теги: ЗСУ Крим ворог корабель

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