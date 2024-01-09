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Офіс Генпрокурора повідомив, скільки дітей загинуло через вторгнення РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Офіс Генпрокурора повідомив, скільки дітей загинуло через вторгнення РФ
Внаслідок повномасштабної війни загалом постраждали понад 1700 дітей
фото з відкритих джерел

Найбільше маленьких українців постраждало в Донецькій області 

Через вторгнення РФ до України загинуло 520 дітей та понад 1191 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

«Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей в областях:

  • Донецькій – 504
  • Харківській – 313
  • Херсонській – 145
  • Київській – 130
  • Дніпропетровській – 111
  • Запорізькій – 100
  • Миколаївській – 97
  • Чернігівській – 72
  • Луганській – 67

Як раніше повідомлялося, внаслідок ворожих ударів по Покровському району на Донеччині загинули 11 людей, у тому числі п'ятеро дітей. «Ворог цинічно б'є по цивільним, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю», – зазначив очільник Донецької ОВА.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін видав наказ про надання українським дітям громадянства Росії. Документ передбачає, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням президента країни-агресорки, без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. 

Теги: війна поранення Генпрокурор діти

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