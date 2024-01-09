Офіс Генпрокурора повідомив, скільки дітей загинуло через вторгнення РФ
Найбільше маленьких українців постраждало в Донецькій області
Через вторгнення РФ до України загинуло 520 дітей та понад 1191 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
«Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – йдеться у повідомленні.
Найбільше постраждало дітей в областях:
- Донецькій – 504
- Харківській – 313
- Херсонській – 145
- Київській – 130
- Дніпропетровській – 111
- Запорізькій – 100
- Миколаївській – 97
- Чернігівській – 72
- Луганській – 67
Як раніше повідомлялося, внаслідок ворожих ударів по Покровському району на Донеччині загинули 11 людей, у тому числі п'ятеро дітей. «Ворог цинічно б'є по цивільним, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю», – зазначив очільник Донецької ОВА.
Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін видав наказ про надання українським дітям громадянства Росії. Документ передбачає, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням президента країни-агресорки, без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства.
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