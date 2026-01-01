Росіяни масовано атакували Волинь «шахедами»: рятувальники показали наслідки

Унаслідок обстрілу Волинської області ніхто не постраждав

Упродовж ночі російські загарбники масовано атакували Волинь. Унаслідок обстрілів спалахнули масштабні пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що рятувальники ліквідували загоряння, які виникли на об’єктах критичної інфраструктури. До гасіння було залучено понад 90 надзвичайників і понад 20 одиниць основної та спецтехніки.

Надзвичайники ліквідують пожежі, які виникли через удари російських безпілотників фото: ДСНС

За попередньою інформацією ДСНС, унаслідок російських ударів ніхто не постраждав.

Як повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький, усю ніч область перебувала під масованим ударом «шахедів». Кілька десятків ворожих цілей знову атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині, частину дронів вдалося збити.

Нагадаємо, у ніч на Новий рік російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Удар було завдано за кілька хвилин до настання 2026 року.

Крім того, у новорічну ніч російські війська здійснили атаку на Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу травмовано п’ятеро мирних мешканців, серед яких – 15-річний хлопець.