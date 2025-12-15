На Волині лікарі дістали зі шлунка семирічної дівчинки 700 грамів волосся

Батьки пацієнтки звернулися до лікарів зі скаргами на поганий апетит і розлади травлення в доньки

Операція з видалення волосся зі шлунка тривала близько 3,5 години

Волинські лікарі видалили зі шлунку семирічної дівчинки трихобезоар – стороннє тіло з волосся, слизу та частинок їжі. Як інформує «Главком», про це повідомило Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства.

Батьки пацієнтки звернулися до лікарів зі скаргами на поганий апетит і розлади травлення в доньки. Попередній діагноз «трихобезоар» поставила лікарка УЗД, згодом його підтвердили.

Операція з видалення волосся зі шлунка тривала близько 3,5 години.

«Трихобезоар заповнював третину шлунка і ще не був щільним, тож вдалося розділити його на фрагменти і поетапно видалити. Важив 700 грамів», — розповів медичний директор з хірургічної роботи Ігор Дородних.

За його словами, таке утворення може формуватися від кількох місяців чи років і навіть до десятиліття.

«На початкових етапах таке стороннє тіло в шлунку проявляється відсутністю апетиту, печією, неприємним запахом з рота, відрижкою. У важких випадках трихобезоар може призвести навіть до кишкової непрохідності», – зазначив лікар.

Причиною появи трихобезоару є мимовільне заковтування та висмикування волосся. Таку звичку у дитини можуть спричиняти психологічні проблеми, напружені стосунки в сім’ї, стреси, тривожність. Також причинами можуть бути психічні розлади: депресія, обсесивно-компульсивний розлад (ОКР), порушення інтелектуального розвитку, девіантна поведінка. Оскільки волосся в шлунку не перетравлюється, то відбувається його поступове накопичення й воно може навіть повністю заповнювати шлунок.

Утім, кажуть лікарі, випадки трихобезоару є доволі рідкісними. Попередній трихобезоар у Волинській дитячій обласній лікарні видаляли у 2021 році в дівчини підліткового віку. Тоді утворення повністю заповнювало шлунок.

«Дитина зовсім не могла їсти, схудла, була постійна блювота, адже їжа не потрапляла в шлунок і зупинялася в стравоході. Трихобезоар був щільний як камінь, тому довелося розрізати шлунок, щоб видалити його», – пригадав Дородних.

Раніше у місті Боярка на Київщині медсестра вколола новонародженій дитині 20 доз вакцини замість однієї.

Нагадаємо, у вересні в Україні поширювалася нова інфекція, симптоми якої нагадують алергію, але вона не є Covid-19 чи грипом. Лікар Тарас Жиравецький розповів, що перші ознаки захворювання включають легке підвищення температури до 37,1°C, сильно закладений ніс та кашель, який з’являється через кілька днів.