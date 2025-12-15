Головна Країна Здоров'я
На Волині лікарі дістали зі шлунка семирічної дівчинки 700 грамів волосся

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Волині лікарі дістали зі шлунка семирічної дівчинки 700 грамів волосся
Батьки пацієнтки звернулися до лікарів зі скаргами на поганий апетит і розлади травлення в доньки
Операція з видалення волосся зі шлунка тривала близько 3,5 години

Волинські лікарі видалили зі шлунку семирічної дівчинки трихобезоар – стороннє тіло з волосся, слизу та частинок їжі. Як інформує «Главком», про це повідомило Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства.

Батьки пацієнтки звернулися до лікарів зі скаргами на поганий апетит і розлади травлення в доньки. Попередній діагноз «трихобезоар» поставила лікарка УЗД, згодом його підтвердили.

Операція з видалення волосся зі шлунка тривала близько 3,5 години.

«Трихобезоар заповнював третину шлунка і ще не був щільним, тож вдалося розділити його на фрагменти і поетапно видалити. Важив 700 грамів», — розповів медичний директор з хірургічної роботи Ігор Дородних. 

За його словами, таке утворення може формуватися від кількох місяців чи років і навіть до десятиліття.

«На початкових етапах таке стороннє тіло в шлунку проявляється відсутністю апетиту, печією, неприємним запахом з рота, відрижкою. У важких випадках трихобезоар може призвести навіть до кишкової непрохідності», – зазначив лікар.

Причиною появи трихобезоару є мимовільне заковтування та висмикування волосся. Таку звичку у дитини можуть спричиняти психологічні проблеми, напружені стосунки в сім’ї, стреси, тривожність. Також причинами можуть бути психічні розлади: депресія, обсесивно-компульсивний розлад (ОКР), порушення інтелектуального розвитку, девіантна поведінка. Оскільки волосся в шлунку не перетравлюється, то відбувається його поступове накопичення й воно може навіть повністю заповнювати шлунок. 

Утім, кажуть лікарі, випадки трихобезоару є доволі рідкісними. Попередній трихобезоар у Волинській дитячій обласній лікарні видаляли у 2021 році в дівчини підліткового віку. Тоді утворення повністю заповнювало шлунок.

«Дитина зовсім не могла їсти, схудла, була постійна блювота, адже їжа не потрапляла в шлунок і зупинялася в стравоході. Трихобезоар був щільний як камінь, тому довелося розрізати шлунок, щоб видалити його», – пригадав Дородних.

Раніше у місті Боярка на Київщині медсестра вколола новонародженій дитині 20 доз вакцини замість однієї.

Нагадаємо, у вересні в Україні поширювалася нова інфекція, симптоми якої нагадують алергію, але вона не є Covid-19 чи грипом. Лікар Тарас Жиравецький розповів, що перші ознаки захворювання включають легке підвищення температури до 37,1°C, сильно закладений ніс та кашель, який з'являється через кілька днів.

 

Теги: лікар діагноз дитина депресія Волинська область

