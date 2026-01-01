Головна Країна Події в Україні
У Запоріжжі внаслідок атаки РФ поранено п’ятеро людей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Запоріжжі внаслідок атаки РФ поранено п’ятеро людей
Російські війська здійснили атаку на Запоріжжя ударними безпілотниками
Психологи ДСНС надали підтримку семи людям, серед яких троє дітей

У новорічну ніч російські війська здійснили атаку на Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу травмовано п’ятеро мирних мешканців, серед яких – 15-річний хлопець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Поранення отримали дві жінки віком 44 та 59 років, а також двоє чоловіків – 56 та 76 років. Парамедики надали всім постраждалим медичну допомогу на місці, після чого одного потерпілого госпіталізували.

Крім того, психологи ДСНС надали підтримку семи людям, серед яких троє дітей.

Ударною хвилею пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та декілька легкових автомобілів. Наразі інформація про стан постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, на світанку, 30 грудня російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю.

Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури, виникла пожежа.

Теги: Запоріжжя пожежа обстріл

