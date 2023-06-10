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Вода з Дніпра майже не доходить до Північно-Кримського каналу: що загрожує окупованому півострову

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вода з Дніпра майже не доходить до Північно-Кримського каналу: що загрожує окупованому півострову
Брак води окупований Крим відчує наступного року
фото з відкритих джерел

Поки зруйнована гідротехнічна інфраструктура не буде відновлена, вода Крим не надходитиме

Вода з Дніпра вже майже не доходить до Північно-Кримського каналу. Про це повідомляють «Схеми» і «Крим.Реалії» із посиланням на супутникові фото і відео з місця.

На фото помітно замулювання чи обміління на ділянках ріки поблизу джерел каналу.

Поки Каховське водосховище не наповниться, а зруйнована гідротехнічна інфраструктура не буде відновлена, вода у тимчасово окупований Крим не надходитиме.

Цього року дефіцит півострову не загрожує – окупанти встигли наповнити місцеві водосховища, наголошує директор Інституту водних проблем та меліорації Національної Академії аграрних наук України Михайло Яцюк.

Однак після знищення дамби Каховської ГЕС на півострові загинуть тисячі гектарів рису, які потребують зрошення.

Нагадаємо, водопостачання в Криму залежатиме від того, до якого рівня понизиться вода у Каховському водосховищі.

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Підрив Каховської ГЕС у Херсонській області може призвести до проблем із постачанням води до Криму. Про це повідомив окупаційний очільник Нової Каховки Володимир Леонтьєв. 

До слова, росіяни розраховували призупинити деокупацію захоплених територій підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Але ворог отримав протилежний ефект.

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Теги: окупанти Дніпро інфраструктура відео

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