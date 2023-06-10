Вода з Дніпра майже не доходить до Північно-Кримського каналу: що загрожує окупованому півострову

Поки зруйнована гідротехнічна інфраструктура не буде відновлена, вода Крим не надходитиме

Вода з Дніпра вже майже не доходить до Північно-Кримського каналу. Про це повідомляють «Схеми» і «Крим.Реалії» із посиланням на супутникові фото і відео з місця.

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На фото помітно замулювання чи обміління на ділянках ріки поблизу джерел каналу.

На ділянках річки Дніпро, що живлять водою Північно-Кримський канал, з'явилися сліди обміління



Журналісти проєктів @krymrealii та «Схеми» @KOvsianyi дослідили супутникові знімки витоків цього каналу, зроблені після руйнування Росією греблі Каховського водосховища на Херсонщині. pic.twitter.com/hHwHicwhV6 Будь ласка, читайте текст після реклами June 10, 2023

Поки Каховське водосховище не наповниться, а зруйнована гідротехнічна інфраструктура не буде відновлена, вода у тимчасово окупований Крим не надходитиме.

Цього року дефіцит півострову не загрожує – окупанти встигли наповнити місцеві водосховища, наголошує директор Інституту водних проблем та меліорації Національної Академії аграрних наук України Михайло Яцюк.

Однак після знищення дамби Каховської ГЕС на півострові загинуть тисячі гектарів рису, які потребують зрошення.

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Нагадаємо, водопостачання в Криму залежатиме від того, до якого рівня понизиться вода у Каховському водосховищі.

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Підрив Каховської ГЕС у Херсонській області може призвести до проблем із постачанням води до Криму. Про це повідомив окупаційний очільник Нової Каховки Володимир Леонтьєв.

До слова, росіяни розраховували призупинити деокупацію захоплених територій підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Але ворог отримав протилежний ефект.