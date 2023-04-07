Окупанти 111 разів вдарили по Запоріжжю. Влада заявила про вагомий привід для прийняття рішення

Місцевих жителів закликають евакуюватися подалі від фронту

Російські загарбники збільшили інтенсивність обстрілів на лінії розмежування у Запорізькій області: знову страждають Гуляйпільський, Оріхівський та Василівський напрямки. Про це повідомив голова місцевої ОВА Юрій Малашко.

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За минулу добу рашисти здійснили 92 артобстріли, шість ударів з реактивних систем щалпового вогню, 11 атак БПЛА та два авіаудари. Зафіксовано 31 нове повідомлення про руйнування: російськими снарядами частково пошкоджено квартири, розтрощено будинки, господарчі споруди, майно, автівки та сільгосптехніка.

«111 ударів за добу по лінії розмежування – це вагомий привід для прийняття рішення про евакуацію трохи далі від фронту. Особливо для родин, які виховують дітей – дайте шанс малечі жити без остраху та постійної небезпеки», – зазначив Малашко.

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Нагадаємо, триває 408-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.

Вчора окупанти атакували Херсонщину авіабомбами.