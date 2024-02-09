Ворог атакував Харківщину «Шахедами»: спалахнули пожежі

На Харківщині є загорання цивільної нежитлової інфраструктури

Інформації про постраждалих на цей момент немає

У ніч на 9 лютого окупанти атакували безпілотниками Харківщину, внаслідок чого загорілася цивільна інфраструктура. Про це повідомив Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Внаслідок ударів ворожих БпЛА є загорання цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді», – йдеться в повідомленні.

За словамии Синєгубова, було зафіксовано щонайменше п’ять «Шахедів». Про постраждалих інформації на цей момент немає.

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Нагадаємо, у ніч на 8 лютого росіяни вдарили безпілотниками «Shahed 131/136» по Миколаєву – внаслідок атаки відбулося займання на території промислового підприємства та приватного будинку.

У Вінницькій області уламки збитого російського безпілотника спричинили пожежу на інфраструктурному об'єкті.

Також у ніч на 8 лютого в Одесі пролунали вибухи. Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано

Нагадаємо, у ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району в Харківській області. Перед цим у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про загрозу обстрілу С-300.

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Унаслідок удару росіян у ніч на 6 лютого по Золочеву Богодухівського району в Харківської області загинув двомісячний хлопчик.

Як повідомлялося, увечері 31 січня російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по цивільній лікарні у селі Великий Бурлук на Харківщині.