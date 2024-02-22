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Шуфрич вигадав смішну причину, щоб вирватися із СІЗО

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Шуфрич вигадав смішну причину, щоб вирватися із СІЗО
Шуфрич переконував апеляцію: має тісні соціальні зв’язки, є батьком трьох неповнолітніх дітей
фото: РБК-Україна

Шуфрич заговорив про «високу цінність» своєї репутації

Народний депутат, обраний від забороненої в Україні ОПЗЖ і підозрюваний у держзраді Нестор Шуфрич намагався переконати Феміду, що йому не місце у слідчому ізоляторі. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

З середини вересня 2023 року парламентар перебуває у СІЗО. Під час оскарження ухвали суду першої інстанції, якою вчергове продовжено арешт, політик спробував переконати апеляційний суд про те, що у його діях відсутній склад злочину. Як аргумент, використовував тезу, що слідство щонайменше з осені 2021 року знало про його переписку у Telegram із екссекретарем РНБО, «регіоналом» Володимиром Сівковичем. Останній у липні 2022 року отримав підозру у державній зраді за створення «кротоферми» для підривної діяльності України. Однак підозру Шуфричу було оголошено аж у вересні 2023 року. Тобто два роки після виявлення слідством переписки.

Крім цього, підозрюваний політик скаржився, що законодавство не передбачає порядку виконання народним депутатом своїх повноважень в умовах утримання під вартою.

Ще Шуфрич переконував апеляцію: має тісні соціальні зв’язки, є батьком трьох неповнолітніх дітей, «знаним українським політиком і депутатом чотирьох останніх скликань Верховної Ради України, що вказує на високу цінність його ділової репутації».

Разом із тим апеляційний суд дійшов висновків: оточення Шуфрича докладає зусиль, які направлені на уникнення кримінальної відповідальності, зокрема від конфіскації майна. Тому ризики (серед них перешкоджати кримінальному провадженню, переховуватися від органів досудового розслідування  – «Главком») не зменшились, а навпаки збільшились, наголосив суд.

Що стосується аргументів Шуфрича про тісні соціальні зв’язки і «високу цінність» його репутації, то апеляція сухо відреагувала: ці факти не можуть бути підставою для звільнення підозрюваного з-під варти. Тому народний депутат і надалі залишається у місцях позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», слідство вважало, що одним із основних завдань Нестора Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві.

У лютому 2024 року Шуфрич отримав нову підозру у фінансуванні Росгвардії в Криму. Фактично це епізод із кримінальної справи дружини Медведчука Оксани Марченко. За версією правоохоронців, компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича, підписала угоду з  Росгвардією, які мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз. Земельна ділянка площею понад 1,5 га, на якій розташований комплекс, входить до рекреаційної зони та межує з «дачею Медведчука».

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Теги: Верховна Рада суд війна Нестор Шуфрич державна зрада

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