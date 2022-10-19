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Банкова відреагувала на евакуацію окупантів із Херсона

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Банкова відреагувала на евакуацію окупантів із Херсона
фото ілюстративне

Подоляк: «Реальність може бути болючою, якщо жити у світі вигаданих фантазій»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на евакуацію російських загарбників з тимчасово окупованої Херсонщини. Про це він написав у Twitter. 

«Не минуло й місяця з помпезного оголошення про анексію Херсона, урочистого концерту на Червоній площі та криків «гойда», як самопроголошена «адміністрація міста»… урочисто евакуюється в очікуванні правосуддя. Реальність може бути болючою, якщо жити у світі вигаданих фантазій», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про початок евакуація жителів Херсона на лівий берег Дніпра. 

Нагадаємо, раніше Сергій Суровікін, призначений нещодавно командувачем об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, не виключив прийняття «непростих рішень» по Херсону. Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині склалася «непроста». 

До слова, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже цього тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

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Теги: війна росія Херсон окупанти Україна

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