Путіну треба знати, як Китай відреагує на можливий тиск з боку США з метою припинення бойових дій

Російському диктатору Володимиру Путіну треба з'ясувати, чи може він розраховувати на подальшу допомогу Китаю у веденні війни

Російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Довгий візит Путіна у Кремлі назвали «справді безпрецедентним». У програмі заплановано участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, переговори з Сі Цзіньпіном та відвідування військового параду в Пекіні з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні.

За словами директора Центру Карнегі «Росія-Євразія» Олександра Габуєва, головною темою переговорів стане узгодження позицій щодо війни в Україні, особливо на тлі зусиль США з припинення бойових дій.

Габуєв зазначив, що Москва хоче з'ясувати, чи може вона розраховувати на подальшу допомогу Китаю та як Пекін відреагує на можливий тиск з боку США з метою припинення бойових дій.

«Двом лідерам потрібно обмінятися думками і переконатися, що вони на одній хвилі. Це важливо, тому що війна стала одним з основних стовпів їхніх відносин», – підсумував Габуєв.

До речі, російський диктатор Володимир Путін вже до китайського міста Тяньцзінь, де розпочнеться його візит.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін збере понад 20 світових лідерів на регіональному форумі з питань безпеки. Китайський лідер хоче показати солідарність країн Південної півкулі, а також те, що всі зусилля США, спрямовані на протидію Китаю, Ірану, Росії та Індії, не дали бажаного ефекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Крім російського диктатора Володимира Путіна, на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який відбудеться у місті Тяньцзінь з 31 серпня по 1 вересня, будуть лідери країн Центральної Азії, Близького Сходу, Південної Азії та Південно-Східної Азії.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін здійснить чотириденний візит до Китаю, де візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні.

До слова, президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї, щоб продовжити переговори щодо нової торгової угоди.