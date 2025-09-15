Головна Країна Події в Україні
Удар по Запорізькій області: фото та відео наслідків

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Удар по Запорізькій області: фото та відео наслідків
Кушугумська територіальна громада постраждала від російського удару
фото: Запорізька ОВА

Росіяни нанесли по селищу щонайменше чотири удари

Російська терористична армія у ніч проти 15 вересня вдарила по Кушугумській громаді Запорізького району. З'явилися фото та відео наслідків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Такий вигляд мають будинки у Кушугумській громаді після нічної атаки росіян», – йдеться у підписі до відео.

Зазначається, що ворог наніс по селищу щонайменше чотири удари.

фото: Запорізька ОВА

Федоров додав, що уночі окупанти атакували і передмістя обласного центру. Удар прийшовся по території садового товариства. Частково зруйновано будинок на садибній ділянці. За попередніми даними, постраждалих немає.

Удар по Запорізькій області: фото та відео наслідків фото 1

Нагадаємо, у  ніч на 15 вересня російська окупаційна армія атакувала одну із громад Запорізького району. За інформацією Федорова, внаслідок чого відсутнє електропостачання.

