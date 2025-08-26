Трамп про дрони в Україні: це «нова форма війни»

Трамп наголосив, що війна в Україні жорстока та суттєво відрізняється від попередніх збройних конфліктів

Дональд Трамп завужив, що війна в Україні – це «війна з використанням дронів, якої раніше не було»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ретельно вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні, передає «Главком».

За словами Трампа, ця війна є найбільшою подією у військовій історії з часів Другої світової і являє собою «абсолютно нову форму ведення бойових дій».

Трамп зазначив, що війна в Україні – це «війна з використанням дронів, якої раніше не було». Він підкреслив, що США уважно аналізують цей досвід. За його словами, це «жорстока війна», що суттєво відрізняється від попередніх збройних конфліктів.

Нагадаємо, Україна готується укласти знакову угоду зі Сполученими Штатами, згідно з якою продаватиме власні розроблені дрони, а натомість закуповуватиме новітнє американське озброєння. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю телеканалу «Ми-Україна», повідомляє «Главком».

Стефанчук зазначив, що наразі весь світ активно вивчає та переймає український досвід у виробництві дронів та антидронових систем перехоплення. За його словами, вже восени український військово-оборонний комплекс здивує світ новими розробками, у які сьогодні інвестують світові економіки.

Раніше ми писали, що 5-та окрема штурмова бригада активно застосовує наземні роботизовані комплекси (НРК) на полі бою. За допомогою сухопутних дронів підвозять боєприпаси, давлять ворога вогнем, а також вивозять поранених з небезпечних ділянок. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті Сухопутних військ України.

Так, рота безпілотних систем бригади уже два роки виконує бойові завдання на передовій.

Командир Агроном згадує перші операції в сірій зоні, коли ще недопрацьовані платформи дали цінний досвід та перші успіхи. Стаціонарні турелі з часом замінили мобільні платформи, які супроводжують штурмові групи та працюють у найнебезпечніших умовах.

До слова, у липні українськими безпілотниками було уражено 23,4 тис. ворожих цілей, левова частка з яких була за рахунок FPV-дронів та нічних бомберів, ефективність яких зростає. Про це, як пише «Главком», під час щомісячної наради з питань розвитку спроможностей Сил безпілотних систем повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Пріоритет, наголосив він, на знищенні особового складу противника. Й у липні Силами БпС було ліквідовано 5134 окупанти. Лідери в цій бойовій роботі стали військові формування «Птахи Мадяра» та «Ахіллес», а також підпорядкований ДПСУ підрозділ «Фенікс».