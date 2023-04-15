Соратниця Порошенка пояснила, чому важливо повернути надбавку на 30 тис. грн військовим

Неприйнятною є ситуація, коли військові знаходяться під артобстрілами, але не отримують доплату в 30 тис. грн

Є абсолютно неприйнятним, коли під час повномасштабного вторгнення, яке триває понад рік, дехто в державному секторі отримує зарплати понад пів мільйона гривень. Водночас військовослужбовці, ризикуючи своїм життям та здоров’ям, не мають можливості отримувати надбавки в розмірі 30 тис. грн.Таку думку у розмові з «Главкомом» висловила депутатка «Європейської солідарності» Ірина Никорак.

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За словами Никорак, в умовах активної фази війни достатньо непросто чітко визначити, який район є «тиловим», а який – «бойовим», і зрозуміти кому їз військослужбовців необхідні доплати. Адже є низка зон, де тривають бойові дії, такими не визнаються, а отже, і доплати у бійців там немає.

Як приклад такої несправедливості вона наводить Херсон та прикордонні райони Харківщини. «Він зоною бойових дій є тільки лівий берег Херсонської області. Виходить, що українські військові, які перебувають на протилежному боці Дніпра, вважаються ледь не «тиловиками» і позбавлені доплат у 100 тис. – 30 тис. загальних плюс ще 70 тис. за зону бойових дій. Хоча майже щоденно армія РФ завдає артударів по українських позиціях на правобережжі Херсонщини. Така сама ситуація на прикордонних районах Харківщини, де постійно фіксується велика кількість російських обстрілів», – коментує Ірина Никорак.

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За її словами, для вирішення цього питання має з'явитись розроблена та обґрунтована Міноборони двох- чи трирівнева градація. Оскільки неприйнятною є ситуація, коли військові знаходяться під артобстрілами, але не отримують доплату в 30 тис. грн.

«Всі ці підрахунки, що скорочення зарплат в держсекторі нічого не дасть, я вважаю хибними. Коли це офіційно зможуть проаналізувати на рівні Кабінету міністрів та бюджетного комітету Верховної Ради, тоді можна буде щось обговорювати....Треба провести ґрунтовний аналіз з відповідними підтвердженнями, а не просто, як пан Федір Веніславський, казати, що для виплат військовим потрібен трильйон гривень, використовуючи при цьому якусь банальну арифметику з множенням мільйону військовослужбовців на 30 тис. грн», – вважає депутатка.

Нагадаємо, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що виплати військовим повернуть, якщо знайдуть, де взяти гроші.