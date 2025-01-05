Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб повідомив про ситуацію на Курщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб повідомив про ситуацію на Курщині
За даними Генштабу, загалом від початку доби відбулося 106 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою

На Курщині на даний час відбулося 42 бойових зіткнення, 12 із яких тривають досі. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 16:00 годину 5 грудня.

«Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці», – сказано у повідомленні.

За даними Генштабу, загалом від початку доби відбулося 106 бойових зіткнень.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про хороші новини з Курської області. ЗСУ розпочали там наступ

Нагадаємо, 2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації в населеному пункті Мар’їне в Курській області.

Також Сили оборони України досягли успіху в Курській області. Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ 31 грудня опублікували геолокаційні кадри, які свідчать про взяття під контроль населеного пункту Кругленьке, розташованого на південний схід від Коренево.

Як повідомлялося, завдяки наступальним діям бійці 6-го полку ССО ЗС України зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ. Як вже стало відомо, разом із російськими військовими, населений пункт, який вже захопили наші військові, тримали також війська Північної Кореї.

До слова, російські та північнокорейські війська досі не вибили Збройні сили України з Курської області. Причиною цьому є українські удари далекобійною зброєю по території РФ.

Читайте також:

Теги: Курщина наступ Андрій Єрмак військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовослужбовець ТЦК отримав струс мозку і був змушений звернутися за медичною допомогою
В Одесі водій протягнув на дверях авто співробітника ТЦК
5 грудня, 2024, 22:44
Завдяки чому літають російські FPV-крила «Молния» та «Феникс»
«Молния» та «Феникс»: розвідка назвала країни, чиї компоненти є у нових дронах РФ
10 грудня, 2024, 15:26
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою партії «Християнсько-демократичний союз», керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом
Візит кандидата на посаду канцлера ФРН, посилення обмежень карткових переказів. Головне за 9 грудня
9 грудня, 2024, 21:00
Роберт Бровді, на позивний Мадяр, зробив заяву про свій батальйон
Батальйон «Птахи Мадяра» трансформується в окрему бригаду безпілотних систем ЗСУ
10 грудня, 2024, 22:11
Кожен військовослужбовець може швидко подати інформацію про успішне виконання бойового завдання та отримати заслужену винагороду протягом 72 годин
Через застосунок «Армія+» військові зможуть подати рапорт на отримання винагороди за знищену техніку
11 грудня, 2024, 02:49
Ворог окупував Українку на Донеччині – Deep State
Ворог окупував Українку на Донеччині – Deep State
26 грудня, 2024, 23:20
Наталія Панченко: У діаспорі дуже багато організацій, які займаються допомогою Україні
Лідерка впливової організації українців Польщі закликала не вживати до чоловіків за кордоном слова «ухилянт»
21 грудня, 2024, 06:19
Житель Білгородської області розповів про 56 тисяч неопізнаних тіл у Ростові
Розвідка перехопила розмову про 56 тисяч невпізнаних тіл окупантів у Ростові
27 грудня, 2024, 12:51
У росіян загалом понад 100 тис. безвісти зниклих
Україна отримала від росіян запити про 50 тис. зниклих безвісти окупантів
3 сiчня, 15:18

Події в Україні

Глава армії Ічкерії, який воює на боці України, пояснив, чому росіянам вдається просуватися на фронті
Глава армії Ічкерії, який воює на боці України, пояснив, чому росіянам вдається просуватися на фронті
Військовий розповів, як солдати КНДР воюють на Курщині з дронами
Військовий розповів, як солдати КНДР воюють на Курщині з дронами
Ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
Ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
Генштаб повідомив про ситуацію на Курщині
Генштаб повідомив про ситуацію на Курщині
За добу ДТЕК повернув світло в 12 населених пунктів після обстрілів
За добу ДТЕК повернув світло в 12 населених пунктів після обстрілів
WP оприлюднила кількість українців, мобілізованих у 2024 році
WP оприлюднила кількість українців, мобілізованих у 2024 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 січня: ситуація на фронті
75K
Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 січня 2025
31K
Чи доведеться Україні поступитись територіями: Блінкен спрогнозував, як зміниться лінія фронту
18K
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
13K
Сили оборони ліквідували титулованого 22-річного російського боксера

Новини

У Росії чоловікам пропонують шестизначні суми за підписання контракту
Сьогодні, 06:10
Названо три продукти, якими можна отруїтись, якщо зберігати їх в холодильнику
Сьогодні, 05:12
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росіяни захопили ще три населені пункти на Донеччині – DeepState
Вчора, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Вчора, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Вчора, 02:59

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua