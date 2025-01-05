Генштаб повідомив про ситуацію на Курщині

За даними Генштабу, загалом від початку доби відбулося 106 бойових зіткнень

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою

На Курщині на даний час відбулося 42 бойових зіткнення, 12 із яких тривають досі. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 16:00 годину 5 грудня.

«Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці», – сказано у повідомленні.

За даними Генштабу, загалом від початку доби відбулося 106 бойових зіткнень.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про хороші новини з Курської області. ЗСУ розпочали там наступ.

Нагадаємо, 2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації в населеному пункті Мар’їне в Курській області.

Також Сили оборони України досягли успіху в Курській області. Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ 31 грудня опублікували геолокаційні кадри, які свідчать про взяття під контроль населеного пункту Кругленьке, розташованого на південний схід від Коренево.

Як повідомлялося, завдяки наступальним діям бійці 6-го полку ССО ЗС України зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ. Як вже стало відомо, разом із російськими військовими, населений пункт, який вже захопили наші військові, тримали також війська Північної Кореї.

До слова, російські та північнокорейські війська досі не вибили Збройні сили України з Курської області. Причиною цьому є українські удари далекобійною зброєю по території РФ.