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«На війні цікавіше, ніж реальність». Чому поранені окупанти готові знову воювати за Путіна

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«На війні цікавіше, ніж реальність». Чому поранені окупанти готові знову воювати за Путіна
Мобілізовані росіяни хочуть вбивати українців навіть після поранення
фото: Дождь

Російські терористи хвилюються лише за гроші, які їм не виплачують

Поранені російські терористи мріють повернутися на фронт, щоб далі вбивати українців та мародерити. Про це окупанти заявили в інтерв'ю російському телеканалу.

38-річний Руслан розповів, що вирушив на «спецоперацію» у травні 2022 року. Його дружина Тетяна заявила, що чоловік «дивився передачі по телевізору, переживав, співчував, і почалися такі розмови, що він хоче піти за свою країну, за батьківщину, віддати свій обов'язок». 

Окупант Руслан назвав себе «патріотом» і сказав, що подався на війну «батьківщину захищати, щоб до нас сюди так звані нацисти не проникли». На запитання, чи він зустрічався в зоні бойових дій з українцями, він відповів негативно. Він також додав, що ставиться до українського народу «нормально».

«Там такі самі люди, нормальні люди. Просто є певний контингент, їх треба тільки знищувати. Нацисти, одним словом», – заявив Руслан.

На запитання, чи бачив він «нацистів» в Україні, він відповів, що «дивився телевізор»:

«Ну, я ж телевізор дивлюся, зрештою. І деякі історії чув і спостерігав сам, тому не дурню говорю, а говорю як є. Та просто елементарне поводження з полоненими. Знущаються та такі речі творять, що це в голові не вкладаються. Я це бачив по телевізору і там чув».

Інший російський окупант, Євген, розповів, що вирушив на війну у вересні. Дружина Євгена сказала, що не чекала такого рішення свого чоловіка, хоча «треба захищати людей на Донбасі». Вона назвала себе «людиною миру» і сказала, що виступає проти будь-яких війн, але вона не була проти рішення свого чоловіка. На її думку, під час Другої світової війни «не до кінця знищили» фашизм.

Євген розповів про відступ зі Сватового. З його групи у 20 людей живими залишилися троє, проте він все рівно не звинувачує Путіна у війні, його, мовляв, «змусили». Лише жаліється, що воєнкори не дотримуються умов контракту та не платять грошей.

Третій окупант, Олександр, розповів, що намагався переконати дружину в тому, що йому необхідно піти на війну, пояснював, що «якщо кожен сидітиме вдома, то скоро вони прийдуть і не питатимуть». Він додав, що російські командири відправляли  мобілізованих з автоматами проти танків та БТРів на штурм.

«Хлопці навіть дійти не встигали, починали танки працювати, і коли вони вже відступали, над ними працювали снайпери», – додав Олександр. Попри це, його хвилюють лише гроші: він з дружиною горює, що їм виплатили не всі обіцяні кошти.

«Якби я не мав дітей та дружини… Тільки тому я все ще не там. Я намагаюся з дружиною домовитися, щоб знову поїхати, але поки що у мене нічого не виходить. Вона проти. Там мої товариші, там інший світ, у якому навіть цікавіше, ніж у повсякденному житті. Там і небезпечно, і дуже цікаво», – додав він.

Нагадаємо, що нещодавно окупанти жалілися, що в армію РФ набрали «шваль» та дітей.

Триває 362-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах  населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Теги: окупанти гроші фронт штурм росія війна

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