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Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю
Зеленський телефоном поговорив із Нетаньяху
фото: Офіс президента

Політики обговорили вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами

Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху на тлі нападу бойовиків ХАМАСу. Про це повідомляє офіс Нетаньяху.

Окрім Зеленського прем'єр-міністр Ізраїлю провів перемовини з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

У заяві офісу Нетаньяху значиться, що всі вони висловили підтримку права Ізраїлю захищати себе «так, як це буде потрібно».

Своєю чергою, Володимир Зеленський повідомив про деталі розмови з Нетаньяху. Він зазначив, що премʼєр-міністр розповів про ситуацію в Ізраїлі та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу.

«Солідарні з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуваємо у зв'язку з численними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі», – наголосив президент.

Зеленський також додав, що політики обговорили вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. 

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Теги: Ріші Сунак президент Володимир Зеленський Ізраїль міністр

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