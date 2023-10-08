Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю
Політики обговорили вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами
Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху на тлі нападу бойовиків ХАМАСу. Про це повідомляє офіс Нетаньяху.
Окрім Зеленського прем'єр-міністр Ізраїлю провів перемовини з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.
У заяві офісу Нетаньяху значиться, що всі вони висловили підтримку права Ізраїлю захищати себе «так, як це буде потрібно».
Своєю чергою, Володимир Зеленський повідомив про деталі розмови з Нетаньяху. Він зазначив, що премʼєр-міністр розповів про ситуацію в Ізраїлі та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу.
«Солідарні з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуваємо у зв'язку з численними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі», – наголосив президент.
Зеленський також додав, що політики обговорили вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами.
Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.
Коментарі — 0