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Росіяни створюють добровільні дружини в Сімферополі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни створюють добровільні дружини в Сімферополі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти налякані діями патріотично налаштованих осередків міста

У тимчасово окупованому Сімферополі російські загарбники формуюють так звані добровільні дружини, щоб придушувати український спротив. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що окупаційна влада міста боїться активізації проукраїнського руху та дій патріотично налаштованих осередків, а також відчуває нестачу співробітників правоохоронних органів через війну в Україні. Ці причини спонукали росіян створити так звані добровільні дружини.

«Окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів», – вказав Генштаб.

Нагадаємо, що російські загарбники вирили приблизно 200 км траншей уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Таким чином вони намагаються вберегтися від потенційної висадки українського десанту.

До слова, розпочалася 374-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 150 атак противника.

Теги: Сімферополь Генштаб спротив

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