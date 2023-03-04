Росіяни створюють добровільні дружини в Сімферополі

Окупанти налякані діями патріотично налаштованих осередків міста

У тимчасово окупованому Сімферополі російські загарбники формуюють так звані добровільні дружини, щоб придушувати український спротив. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Зазначається, що окупаційна влада міста боїться активізації проукраїнського руху та дій патріотично налаштованих осередків, а також відчуває нестачу співробітників правоохоронних органів через війну в Україні. Ці причини спонукали росіян створити так звані добровільні дружини.

«Окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів», – вказав Генштаб.

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Нагадаємо, що російські загарбники вирили приблизно 200 км траншей уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Таким чином вони намагаються вберегтися від потенційної висадки українського десанту.

До слова, розпочалася 374-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 150 атак противника.