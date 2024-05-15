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Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2024 року

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2024 року
Сили оборони продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту
фото: Генштаб

На Харківському напрямку противник активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування

Від початку доби загалом відбулося 41 бойове зіткнення.

Загалом противник завдав один авіаційний удар з використанням КАБів та 17 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 470 обстрілів позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

У прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у положенні військ не відбулось.
На сході України, на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, з початку доби противник провів 23 атаки на позиції наших військ, з них 19 ще триває. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту за сьогодні

На Харківському напрямку противник активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування. Українськими підрозділами за допомогою засобів розвідки здійснюється виявлення окремих груп противника, місця розгортання його артилерійських засобів та завдається вогневе ураження з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ. Крім того, наші підрозділи продовжують проведення прочісування міської забудови, під вогневим контролем української артилерії та безпілотних систем місця зосередження живої сили і техніки російських окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій.

мапа: deepstate
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Підрозділи наших військ відбили одну атаку противника, продовжують вести 8 бойових зіткнень на напрямках Лиман Перший-Синьківка, Куземівка-Стельмахівка, Крохмальне-Берестове, Котлярівка-Піщане, Кармазинівка-Новоєгорівка. Втрат наших позицій не допущено.

На Лиманському напрямку

Українські захисники відбили одну атаку противника на напрямку Червонопопівка-Новосадове, противник успіху не мав.

мапа: deepstate
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Наші війська стримують 5 атак російських окупантів на напрямках Веселе-Роздолівка, Берестове-Спірне, Миколаївка-Спірне, Яковлівка – Роздолівка, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку

Підрозділи Сил оборони здійснюють заходи з покращення тактичного положення на окремих ділянках. Бойові дії тривають, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку

Підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Зайцеве – Курдюмівка, втрат позицій не допущено.

мапа: deepstate
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Українські оборонці відбили дві атаки противника на напрямку Очеретине-Новоолександрівка, одне бойове зіткнення триває на напрямку Соловйове-Сокіл , ще одну атаку окупантів наші воїни відбивають на напрямку Семенівка-Новоселівка Перша. На одній з ділянок під час атаки противника наші захисники знищили ворожий танк та дві БМП. Сили оборони покращили тут тактичне положення. На іншій ділянці внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника українські воїни проводять перегрупування.

мапа: deepstate
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Наші війська відбивають одну атаку противника в напрямку Славне-Новомихайлівка. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована, бої тривають. Силами окремих підрозділів українські захисники здійснювали заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.
Від початку поточної доби російський агресор найактивніший на Времівському напрямку. Тут підрозділи Сил оборони відбили 8 та продовжують стримувати ще дві атаки противника на напрямках Микільське-Костянтинівка, Солодке-Костянтинівка, Завітне Бажання – Старомайорське, Володине- Старомайорське. Втрат наших позицій не допущено, бої тривають.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники відбили три атаки противника на напрямку Новопрокопівка-Роботине, російські окупанти успіху не мали.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

З початку доби знищено майже 260 окупантів, 76 одиниць озброєння і військової техніки, нашими підрозділами уражено два ворожих пункти зберігання боєприпасів.

Втрати Росії у війні на 15 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 15 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 486940 (+1510) осіб,
  • танків  ‒ 7510 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14508 (+48) од,
  • артилерійських систем – 12538 (+23) од,
  • РСЗВ – 1070 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
  • літаків  – 351 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30),
  • крилаті ракети  ‒ 2199 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2061 (+7)
Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2024 року фото 2

Нині триває 812-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Читайте також: Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районі Вовчанська – Генштаб 
Теги: Костянтинівка окупанти Миколаїв озброєння Лиман Генштаб

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