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«Укрзалізниця» оновила сайт для купівлі квитків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укрзалізниця» оновила сайт для купівлі квитків
«Укрзалізниця» оновила процес купівлі квитків на потяги
скріншот

Перехід на новий ресурс здійснюватиметься поступово

Укрзалізниця розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці». 

«Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко. 

Пресслужба також зазначила, що на оновленому сайті доступні такі функції: 

  • купівля квитків на будь-який поїзд;
  • у тому числі квитки на поїзди Київ – Варшава та Київ – Відень після верифікації акаунту через Дія.Підпис; 
  • ⁠повернення квитків на міжнародні рейси після верифікації акаунту;
  • придбання квитків у жіночі купе;
  • ⁠придбання квитків зі знижкою для студентів;
  • ⁠покращений пошук поїздок з пересадками, у тому числі з пересадкою всередині поїзда;
  • ⁠можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж та дізнатись вартість цих квитків до придбання;
  • ⁠безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay;
  • доступ до онлайн-табло вокзалів по країні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» впровадила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів.

Як повідомлялося, СБУ і Нацполіція затримали у Києві чиновника «Укрзалізниці», який вимагав хабарі з підприємців. Служба безпеки та Національна поліція за сприяння керівництва «Укрзалізниці» викрили на корупції заступника начальника служби колії регіональної філії АТ «Укрзалізниця» у Києві.

До слова, у пікові години «Укрзалізниця» вимикає підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни – Києва, Львова, Дніпра, Одеси й Харкова.

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Теги: потяг Укрзалізниця квиток

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