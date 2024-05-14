«Укрзалізниця» оновила сайт для купівлі квитків

Перехід на новий ресурс здійснюватиметься поступово

Укрзалізниця розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Пресслужба також зазначила, що на оновленому сайті доступні такі функції:

купівля квитків на будь-який поїзд;

у тому числі квитки на поїзди Київ – Варшава та Київ – Відень після верифікації акаунту через Дія.Підпис;

⁠повернення квитків на міжнародні рейси після верифікації акаунту;

придбання квитків у жіночі купе;

⁠придбання квитків зі знижкою для студентів;

⁠покращений пошук поїздок з пересадками, у тому числі з пересадкою всередині поїзда;

⁠можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж та дізнатись вартість цих квитків до придбання;

⁠безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay;

доступ до онлайн-табло вокзалів по країні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» впровадила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів.

Як повідомлялося, СБУ і Нацполіція затримали у Києві чиновника «Укрзалізниці», який вимагав хабарі з підприємців. Служба безпеки та Національна поліція за сприяння керівництва «Укрзалізниці» викрили на корупції заступника начальника служби колії регіональної філії АТ «Укрзалізниця» у Києві.

До слова, у пікові години «Укрзалізниця» вимикає підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни – Києва, Львова, Дніпра, Одеси й Харкова.