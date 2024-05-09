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Глава Федерації роботодавців транспорту: «Укрзалізниця» має відновити продаж брухту

Дарія Демяник
glavcom.ua
Глава Федерації роботодавців транспорту: «Укрзалізниця» має відновити продаж брухту
У 2022 році, УЗ успішно реалізувала 113,04 тис. брухту чорних металів на український ринок
фото з відкритих джерел

Продаж брухту дасть «Укрзалізниці» додаткові кошти, до аукціонів слід повернутися якнайшвидше – Гусак

Продаж брухту дасть можливість «Укрзалізниці» отримати додаткові кошти, а металургії – наростити обсяги виробництва та збільшити надходження до бюджету. Тому держкомпанія має якнайшвидше поновити продажі. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту Володимир Гусак, коментуючи відсутність продажів брухту від УЗ з вересня минулого року.

«Ця проблема з відсутністю аукціонів має бути розв’язана якнайшвидше. Є простий шлях її вирішення – продаж цього металобрухту за конкурентною тендерною процедурою. Це дасть можливість Укрзалізниці отримати додаткові кошти. А українським металургам, які зараз знаходяться в дуже важкій ситуації – отримати таку необхідну сировину. Це дасть збільшення виробництва для України, у тому числі збільшення, можливо, виробництва, яке потрібне для військової промисловості. І це слід зробити якнайшвидше», – наголосив експерт.

За його словами, компанії ніхто не заважає продовжувати продажі сировини, якщо вона буде дотримуватися діючого законодавства.

«Я хотів би наголосити, що, безперечно, УЗ має діяти у межах діючого законодавства України. Але воно дає такі можливості», – резюмував Гусак. Нагадаємо, залізничний оператор припинив реалізацію брухту ще у вересні 2023-го.

До цього, у 2022 році, УЗ успішно реалізувала 113,04 тис. брухту чорних металів на український ринок. Продажі припинилися відразу після того, як Кабмін заборонив УЗ продавати брухт в обхід системи Prozorro, вважаючи, що це створить корупційні ризики.

За оцінками учасників ринку, на складах підприємств УЗ зараз наявні до 120-150 тис. тонн металобрухту. На поточний момент вартість цього обсягу металобрухту може складати 0,9-1,2 млрд грн, які недоотримує УЗ. Державний бюджет же недоотримав від реалізації брухту орієнтовно 200 млн грн.

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Теги: бюджет Укрзалізниця ринок Україна

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