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Скільки поранених військових повертається у стрій? Відповідь Медсил ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Скільки поранених військових повертається у стрій? Відповідь Медсил ЗСУ
Понад 70% поранених і травмованих повертається у стрій
фото з відкритих джерел

Командувач Медичних сил ЗСУ зауважив, що військовослужбовці, які вже служили, повертаючись після отриманого поранення у стрій, можуть передати свій досвід побратимам

Понад 70% поранених і травмованих військовослужбовців після лікування повертаються у стрій. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук.

«За нашими даними, понад 70% поранених і травмованих повертається у стрій. Це середньостатистичні дані. Адже ви розумієте, що на різних напрямках фронту цифри можуть різнитись. Ми можемо говорити, що саме ці 70% військовослужбовців, по суті, є кістяком і основою військового контингенту», – зазначив Казмірчук.

Він зауважив, що це вкрай важливо, адже військовослужбовці, які вже служили, після отриманого поранення і повернення у стрій свій досвід можуть передати побратимам.

«Це дає можливість, скажімо, не шукати новий мобілізаційний ресурс, а використовувати навчені кадри. Адже всім відомо, що військовослужбовець, який прийшов за контрактом чи за мобілізацією, повинен пройти в навчальному центрі основи базової загальновійськової підготовки, до складу якої, в тому числі, входить і військово-медична підготовка», – відзначив командувач.

За словами Казмірчука, для покращення навичок бойових медиків було ініційовано зйомку онлайн-курсу з тактичної медицини, де представлено програму підготовки бойового медика за алгоритмами MARCH- PAWS.

Цей курс користується популярністю, особливо серед інструкторів з тактичної медицини. Деякі з навичок, які опубліковано, підходять і для військовослужбовців, які проходять базову військову підготовку. Наприклад, самодопомога під вогнем (зона прямої загрози) та само-/взаємодопомога в тактичному укритті (зона непрямої загрози), відзначив Казмірчук.

«Звичайно, відеоформат розрахований лише на засвоєння вже отриманих навичок та їх повторення, але таким чином ми наближаємо доступність у засвоєнні навичок для кожного військовослужбовця», – зазначив командувач, додавши, що пріоритетна задача командування – зробити так, щоб кожен військовослужбовець був навченим, як звичайний мобілізований військовий, так і бойовий медик.

Раніше заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявляла, що понад 75% поранених захисників повертаються до служби після реабілітації. Калмикова також зазначила, що на сьогодні майже в кожному закладі охорони здоров'я є мультидиспліціональні команди (фахівці, які надають послуги реабілітації) і є реабілітація.

До слова,  до кінця року Міноборони разом із Генштабом ЗСУ повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах.

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Теги: війна військові поранення медик

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