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Лідер КНДР оголосив «кінець порочних відносин із Сеулом»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Лідер КНДР оголосив «кінець порочних відносин із Сеулом»
Конфлікт між Кореями продовжується
фото з відкритих джерел

Кім Чен Ин заявив, що Південна Корея є «ворожою державою»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав Південну Корею «ворожою та чужою» державою, а також про кінець відносин із Сеулом. Про це повідомили у п’ятницю північнокорейські державні ЗМІ, інформує Reuters.

Ці коментарі були зроблені на наступний день після того, як національне агентство повідомило про внесення змін до конституції Північної Кореї, в яких Південна Корея була визнана «ворожою державою». Це стало відповіддю на обіцянку Кім Чен Ина відмовитися від мети об'єднання двох Корей.

Кім також підкреслив, що зміни в альянсі між Південною Кореєю та США, а також їх удосконалені військові маневри, підкреслюють необхідність зміцнення ядерного стримування з боку Північної Кореї.

Щодо підриву автомобільних та залізничних шляхів сполучення з Південною Кореєю, який стався цього тижня, Кім зазначив, що це символізує не лише фізичне відокремлення, а й завершення «порочних відносин із Сеулом». Він також вказав на «повне усунення марної інформації про співвітчизників і необґрунтовану ідею возз'єднання».

До слова, конституцію КНДР змінено, тепер вона визначає Південну Корею як ворожу державу. Про це у четвер, 17 жовтня, повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Раніше стало відомо, що Північна Корея підірвала ділянки міжкорейських доріг і залізничних ліній на своєму боці.

Також раніше повідомлялось, що США стурбовані повідомленнями про можливу участь тисяч північнокорейських військових на боці Росії, але на цей момент не мають незалежного підтвердження цих даних. 

 

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Теги: Південна Корея військові Північна Корея Кім Чен Ин війна

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