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Нічна атака на Харків: пошкоджена лікарня, спалахнув навчальний заклад

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нічна атака на Харків: пошкоджена лікарня, спалахнув навчальний заклад
Пізно ввечері 14 вересня РФ випустила по Харкову дві керовані авіабомби
фото: Associated Press (ілюстративне)

Ворог влучив по території лікарні в Київському районі міста

Уночі російські загарбники завдали ударів по Харкову. Пошкоджена будівля поліклініки, сталася пожежа в навчальному закладі. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«15 вересня приблизно о 00:13 ворог влучив у землю на території лікарні Київського району. Пошкоджено скління будівлі поліклініки», – заявив посадовець.

Крім того, вчора о 23:20 ворог випустив по місту дві керовані авіабомби. Виникла пожежа у будівлі навчального закладу, горіла трава у Київському районі.

За даними Синєгубова, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що російські загарбники рано-вранці 14 вересня вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою (КАБ). Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. Обійшлося без поранених.

Крім того, вчора ввечері ворог здійснив ракетний удар по Одеському району. Загинула подружня пара: чоловік та жінка 1958 та 1962 років народження. Поранена 65-річна жінка. 

Теги: Харків війна обстріл лікарня

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