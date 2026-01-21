Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі (фото)

Загинули чоловік 77 років та жінка 72 років

У ніч на 21 січня російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок чого загинули люди. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

Уночі агресор завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджені дев'ять приватних і п'ять багатоквартирних будинків, адмінбудівля, авто.

фото: Олександр Ганжа/Telegram

«По Синельниківському району противник поцілив БпЛА. Потерпали Васильківська і Роздорська громади. Загинули чоловік 77 років та жінка 72 років. 53-річна жінка постраждала. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості», – зауважив Ганжа.

За даними влади, там виникли пожежі, пошкоджені три приватні оселі.

До слова, внаслідок чергової атаки російських військ на Запоріжжя зафіксовано влучання у житловий квартал. Удар призвів до значних руйнувань приватних осель та людських жертв.