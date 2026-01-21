Головна Країна Події в Україні
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі (фото)
По Синельниківському району противник поцілив БпЛА
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Загинули чоловік 77 років та жінка 72 років

У ніч на 21 січня російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок чого загинули люди. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

Уночі агресор завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджені дев'ять приватних і п'ять багатоквартирних будинків, адмінбудівля, авто.

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі (фото) фото 1
фото: Олександр Ганжа/Telegram
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі (фото) фото 2
фото: Олександр Ганжа/Telegram

«По Синельниківському району противник поцілив БпЛА. Потерпали Васильківська і Роздорська громади. Загинули чоловік 77 років та жінка 72 років. 53-річна жінка постраждала. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості», – зауважив Ганжа.

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі (фото) фото 3
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі (фото) фото 4

За даними влади, там виникли пожежі, пошкоджені три приватні оселі.

До слова, внаслідок чергової атаки російських військ на Запоріжжя зафіксовано влучання у житловий квартал. Удар призвів до значних руйнувань приватних осель та людських жертв.

Теги: війна Дніпропетровщина

