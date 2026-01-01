Президент підписав указ про нагородження понад 50 українців

Державні нагороди отримають ті, хто рятував, лікував і підтримував людей у найважчі часи

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №1/2026 про відзначення державними нагородами 53 українців, які рятували людей, відновлювали енергетику та допомагали іншим у найважчі часи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

«Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами 53 українців та українок із різних регіонів України. За кожною із цих нагород – історії сили і відповідальності», – повідомив президент.

Понад 50 українців з різних регіонів України отримають державні нагороди за героїзм, самовідданість та волонтерську підтримку під час війни фото: Офіс президента Україна

У списку нагороджених – люди, які рятували поранених з-під завалів після обстрілів, відновлювали й запускали електростанції, щоб у домівках знову з’явилося світло, оперували поранених без сну і відпочинку, знаходили в собі сили, щоб волонтерити й допомагати іншим.

«Кожен із них на своєму місці підтримував людей і країну тоді, коли було найважче. Рятували, лікували, відновлювали, підтримували, не давали опускати руки, відновлювали віру. Саме завдяки таким людям Україна вистояла і продовжує жити. Дякую кожному й кожній за те, що ви є. Ви наша сила», – додав президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на новорічну атаку РФ та заявив, що в ситуації, коли російські удари не припиняються навіть на новорічні свята, поставки ППО не можуть затримуватись. За словами Зеленського, вбивства треба зупинити – пауз у захисті життя не може бути.

До слова, 24 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з лауреатами Національної премії імені Бориса Патона 2025 року. Глава держави вручив їм дипломи й почесні знаки.

Нагороди отримали вчені, які відзначилися в розвитку медицини, реновації озброєння та військової техніки, розробці матеріалів для новітніх озброєнь, захисті критичної інфраструктури, покращенні протидії злочинності, розробці безпілотних систем, ракет, боєприпасів і вдосконаленні військового планування, – загалом 73 лауреати з 10 науковими роботами.