Президент підписав указ про нагородження понад 50 українців

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Президент підписав указ про нагородження понад 50 українців
Понад 50 українців отримають державні нагороди
фото: Zelenskiy / Official

Державні нагороди отримають ті, хто рятував, лікував і підтримував людей у найважчі часи

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №1/2026 про відзначення державними нагородами 53 українців, які рятували людей, відновлювали енергетику та допомагали іншим у найважчі часи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

«Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами 53 українців та українок із різних регіонів України. За кожною із цих нагород – історії сили і відповідальності», – повідомив президент.

Понад 50 українців з різних регіонів України отримають державні нагороди за героїзм, самовідданість та волонтерську підтримку під час війни
Понад 50 українців з різних регіонів України отримають державні нагороди за героїзм, самовідданість та волонтерську підтримку під час війни
фото: Офіс президента Україна

У списку нагороджених – люди, які рятували поранених з-під завалів після обстрілів, відновлювали й запускали електростанції, щоб у домівках знову з'явилося світло, оперували поранених без сну і відпочинку, знаходили в собі сили, щоб волонтерити й допомагати іншим.

«Кожен із них на своєму місці підтримував людей і країну тоді, коли було найважче. Рятували, лікували, відновлювали, підтримували, не давали опускати руки, відновлювали віру. Саме завдяки таким людям Україна вистояла і продовжує жити. Дякую кожному й кожній за те, що ви є. Ви наша сила», – додав президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на новорічну атаку РФ та заявив, що в ситуації, коли російські удари не припиняються навіть на новорічні свята, поставки ППО не можуть затримуватись. За словами Зеленського, вбивства треба зупинити – пауз у захисті життя не може бути.

До слова, 24 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з лауреатами Національної премії імені Бориса Патона 2025 року. Глава держави вручив їм дипломи й почесні знаки.

Нагороди отримали вчені, які відзначилися в розвитку медицини, реновації озброєння та військової техніки, розробці матеріалів для новітніх озброєнь, захисті критичної інфраструктури, покращенні протидії злочинності, розробці безпілотних систем, ракет, боєприпасів і вдосконаленні військового планування, – загалом 73 лауреати з 10 науковими роботами.

Президент підписав указ про нагородження понад 50 українців
Президент підписав указ про нагородження понад 50 українців
Зеленський відреагував на новорічну атаку РФ
Зеленський відреагував на новорічну атаку РФ
Росія вдарила по залізничній інфраструктурі України
Росія вдарила по залізничній інфраструктурі України
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено причали та техніку
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено причали та техніку
Росіяни атакували артилерією та дронами Дніпропетровщину: є пошкодження
Росіяни атакували артилерією та дронами Дніпропетровщину: є пошкодження
Росіяни влучили КАБом по екопарку Харкова та вбили елітних птахів: є поранені люди та тварини
Росіяни влучили КАБом по екопарку Харкова та вбили елітних птахів: є поранені люди та тварини

