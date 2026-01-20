Росія вдарила по Запоріжжю, є загиблі

Машина, яка згоріла під час атаки росіян

Атака росіян на Запоріжжя спричинила проблеми з енергопостачанням

Внаслідок чергової атаки російських військ на Запоріжжя зафіксовано влучання у житловий квартал. Удар призвів до значних руйнувань приватних осель та людських жертв. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Відомо про трьох загиблих: під час обстрілу обірвалося життя подружжя (48-річного чоловіка та 43-річної жінки), а також їхнього 57-річного сусіда. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, а на місці влучання спалахнула пожежа, в якій згоріли три автомобілі. Зазначається, що під час повітряної тривоги ворог застосовував безпілотники та балістичне озброєння.

Атака спричинила проблеми з енергопостачанням – без світла залишилися майже 1500 споживачів. Енергетики готові розпочати ремонтні роботи, щойно це дозволить безпекова обстановка.

Як відомо, у ніч на 18 січня у Запорізькому районі внаслідок ворожого удару сталася пожежа. Місто Вільнянськ повністю знеструмлене – без електропостачання залишилися понад 15 тис. абонентів громади. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Критичну інфраструктуру переведено на резервне живлення: котельні працюють від генераторів, централізоване водопостачання також забезпечується аварійними джерелами електроенергії.

Нагадаємо, у ніч на 17 січня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

Росіяни атакували об'єкт інфраструктури. Унаслідок атаки виникло загоряння на об’єкті. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.