Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури на Запоріжжі: є загиблі

Протягом минулої доби російські війська здійснили 80 ударів по 20 населених пунктах області

Російські терористичні війська вдарили по об'єкту інфраструктури у Запорізькій області. Внаслідок удару загинуло четверо співробітників підприємства, ще двох – ушпиталили. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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Зазначається, що протягом минулої доби російські війська здійснили 80 ударів по 20 населених пунктах області. Зокрема, 63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села.

Крім цього зафіксовано 10 ударів з реактивних систем залпового вогню по Новодарівці, шість авіаударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака безпілотників по Лобковому.

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«Внаслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району загинули четверо працівників 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу», – розповів Малашко.

Після ворожих атак місцева влада отримала 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.