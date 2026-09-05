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Росіяни вдарили по житлових будинках Запоріжжя: є постраждалі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росіяни вдарили по житлових будинках Запоріжжя: є постраждалі
За останніми повідомленнями, поранення дістали щонайменше дев'ять людей
фото: соцмережі

Внаслідок атаки безпілотників у місті спалахнули пожежі, пошкоджено цивільну забудову

Увечері 5 вересня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки, унаслідок чого виникли пожежі. Про це повідомляє Запорізька ОВА, пише «Главком».

За словами Федорова, один із російських дронів влучив у житловий будинок. Поранення дістала літня жінка. В іншому будинку через ворожий удар також виникло займання. Спочатку було відомо про трьох постраждалих.

Згодом кількість постраждалих унаслідок атаки зросла. За останніми повідомленнями, поранення дістали щонайменше дев'ять людей. На місцях ударів працюють рятувальники. Вони ліквідовують займання та встановлюють масштаби пошкоджень. Мешканців міста закликали перебувати в безпечних місцях, оскільки повітряна тривога тривала.

Варто нагадати, що постраждали й інші регіони. У селі Лісне Бучанського району Київської області внаслідок російської атаки безпілотниками виникли пожежі у двох приватних будинках. Рятувальники ліквідували займання та показали наслідки удару. 

Російські війська вдень атакували Житомир ударними безпілотниками. Після одного з влучань у місті спалахнула масштабна пожежа, а густий дим було видно з різних районів.

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Теги: Запоріжжя війна обстріл

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