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«Їжі майже не залишилося». Сибіга звернувся до світу через катастрофу в Олешках

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Їжі майже не залишилося». Сибіга звернувся до світу через катастрофу в Олешках
Олешки залишилися без їжі та допомоги
скриншот з відео 34-ї окремої бригади морської піхоти

Міністр наголосив, що заяв про занепокоєння вже недостатньо – міжнародні організації мають діяти

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про критичну гуманітарну ситуацію у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. За його словами, у місті майже не залишилося їжі, а цивільні змушені виживати, збираючи траву та дикорослі рослини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави МЗС.

Сибіга зазначив, що жителі Олешок дедалі більше обмежені в доступі до ліків, чистої води, електроенергії та медичної допомоги. У таких умовах залишаються й діти. Міністр поклав відповідальність за гуманітарну катастрофу на Росію, яка окупувала місто та, за його словами, блокує нормальний доступ до необхідної допомоги.

«Люди в тимчасово окупованих Олешках голодують. Їсти майже нічого», – наголосив глава МЗС.

Сибіга закликав міжнародну спільноту використати всі доступні механізми, щоб доставити гуманітарну допомогу до Олешок і забезпечити безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати. Окремо він звернувся до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій із закликом домогтися негайного та безперешкодного гуманітарного доступу до міста.

Міністр також подякував комісару Ради Європи з прав людини Майклу О'Флаерті за привернення уваги до ситуації в Олешках. Водночас він наголосив, що самих заяв уже недостатньо. «Люди там не можуть вижити на заявах про занепокоєння. Гуманітарний доступ і безпечна евакуація мають стати реальністю, адже важливий кожен день», – заявив Сибіга.

Раніше глава МЗС уже повідомляв, що Росія блокує доставку продовольства та медикаментів на окуповане лівобережжя Херсонщини й перешкоджає евакуації цивільних. За його даними, в Олешках залишаються близько 2 тис. людей, серед них приблизно 50 дітей.

 

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Теги: МЗС міністр ООН червоний хрест евакуація Андрій Сибіга Олешки

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