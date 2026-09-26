Ексміністр зазначив, що над кампанією працюватиме вже поза урядом, всередині приватного сектору

Колишній міністр оборони Михайло Федоров оголосив про запуск «Армії роботів» для українського фронту за аналогією до держпроєкту «Армія дронів», але з приватного сектору. Як інформує «Главком», про це він написав у соцмережах.

Федоров згадав про «Армію дронів» – державний проєкт, створений 1 липня 2022 року за участю Генштабу ЗСУ та Міністерства цифрової трансформації. Його метою був розвиток безпілотних технологій в Україні й забезпечення військових дронами.

⚡️Михайло Федоров заявив про запуск «Армії роботів» – в Україні розвиватимуть роботизовані технології для виконання найнебезпечніших завдань на полі бою та збереження життів військових. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 26, 2026

«Гуманоїдоподібні роботи мають евакуювати поранених і підвозити боєприпаси. Мінувати й розміновувати. Вести розвідку. Захищати позиції. Уражати цілі. Першими заходити туди, де сьогодні ми ризикуємо життям військових», – написав Федоров про «Армію роботів».

Ексміністр зазначив, що над кампанією працюватиме вже поза урядом, всередині приватного сектору. У межах «Армії роботів», додає Федоров, планують інвестувати в оборонні компанії, запускати власні технологічні проєкти, створювати R&D і тестувати рішення разом із військовими.

За його словами, на технологічній конференції у Львові його команда відкрила пошук оборонних компаній та інженерів, які працюють із роботизованими технологіями.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Михайло Федоров має чинне бронювання від мобілізації через міжнародну благодійну організацію «Фонд Східна Європа». Київський міський ТЦК та СП підтвердив, що бронювання почало діяти 18 липня 2026 року та діятиме до 29 січня 2027 року.

Після звільнення з посади міністра оборони Федоров також розпочав роботу над власною defense tech-компанією. 1 вересня ексміністр повідомив, що першим ключовим інвестором нового проєкту має стати генеральний директор Palantir Алекс Карп. Компанія має працювати над проєктами, покликаними посилити Україну, однак подробиць щодо її структури та майбутніх розробок Федоров поки не розкривав.

Крім того, раніше Федоров погодився стати радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з оборонних інновацій. При цьому ексміністр наголосив, що продовжить жити та працювати в Україні.