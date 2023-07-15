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Найбільша нафтосервісна компанія припинила постачання в РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Найбільша нафтосервісна компанія припинила постачання в РФ
SLB згорнула свої операції в РФ ще в березні 2022 року
фото: spbnk.com.ua (ілюстративне)

SLB підтримала міжнародні санкції проти країни-агресорки

Найбільша компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB оголосила про зупинку постачання товарів та послуг до Росії. Про це йдеться в пресрелізі SLB.

Постачання припиняються з усіх об'єктів компанії по всьому світу. Зазначається, що таке рішення є відповіддю на тривале розширення міжнародних санкцій. Перед цим SLB припинила постачання зі США, Великої Британії, Європейського союзу та Канади.

«SLB надзвичайно серйозно ставиться до своєї відповідальності за дотримання законів про експортний контроль та економічні санкції, і компанія підтримує позицію міжнародного співтовариства, засуджуючи та закликаючи до припинення війни в Україні», – мовиться в заяві.

Ще в березні 2022, після початку повномасштабного вторгнення на територію України, компанія заявляла про згортання своїх операцій в РФ. 

Нагадаємо, у червні експорт російської нафти та нафтопродуктів скоротився на 600 тисяч барелів на добу, до 7,3 мільйона барелів, що стало мінімальним рівнем з березня 2021 року.

Як повідомлялося, після вторгнення Росії в Україну Євросоюз суттєво скоротив частку імпорту нафтопродуктів та газу з РФ.

До слова, західні санкції змушують Москву та її клієнтів шукати альтернативу долару для розрахунків. Тож індійські нафтопереробні компанії пішли на неочікуваний крок та почали оплачувати частину нафти, що імпортується з Росії, у китайських юанях.

Теги: нафта бізнес росія

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