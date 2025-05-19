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Понад 200 населених пунктів Сумщини підлягають евакуації через російські обстріли

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Понад 200 населених пунктів Сумщини підлягають евакуації через російські обстріли
Нова Слобода стала 202-м населеним пунктом Сумщини, звідки проводиться евакуація
фото: Сумська ОВА

На Сумщині триває масштабна евакуація: понад 60% мешканців з 202 населених пунктів вже виїхали

На Сумщині продовжується евакуація населення з небезпечних районів, що потерпають від постійних російських обстрілів. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, підлягають евакуації 202 населені пункти області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА.

За останню добу найбільш інтенсивні обстріли в області були зафіксовані у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

Загалом з початку евакуаційних заходів з 202 населених пунктів Сумщини вже евакуйовано понад 60% мешканців.

Особливо складною залишається ситуація у Білопільській та Ворожбянській громадах, де 5 травня через посилення обстрілів було оголошено посилену евакуацію. Тоді ж за добу з цих громад виїхали 65 людей. У Білопільській громаді залишається близько 3000 мешканців, а у Ворожбянській – 835.

З Нової Слободи, де евакуація розпочалася 13 травня, вже вивезено 75 осіб, серед яких двоє дітей. У селі ще залишаються 274 мешканці, у тому числі 24 дитини.

Нова Слобода стала 202-м населеним пунктом Сумщини, звідки проводиться евакуація. Загалом вже повністю евакуйовано мешканців 52 населених пунктів, розташованих як у п'ятикілометровій зоні від державного кордону з Росією, так і за її межами.

Нагадаємо, зранку, 17 травня, російські дрони влучили по рейсовому автобусі сполученням Білопілля – Суми. Атака двома дронами сталася о 6:17 на виїзді з Білопілля. 

За словами міського голови Білопілля Юрія Зарка, було два безпілотники – один розвідник, а інший ударний дрон. Саме цей БпЛА поцілив просто у дах автобуса і вибухнув усередині. У салоні перебували 13 пасажирів та водій. Дев’ять людей загинули на місці. Серед загиблих – чотири чоловіки та п’ять жінок. Ще п’ятьох поранених – це три жінки і два чоловіки, серед яких і водій, ушпиталені. За даними медиків, двоє жінок перебувають у важкому стані.

До слова, мешканцям Білопілля та Ворожби Сумської області радять терміново виїхати в безпечні місця. Евакуаційні автобуси курсуватимуть щодня. 

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Теги: Сумщина евакуація

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