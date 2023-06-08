Рівень води в Каховському водосховищі стрімко падає. ЗАЕС під загрозою

За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр

Продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом

Рівень Каховського водосховища в районі Нікополя станом на 08:00 8 червня становить 13,05 м і продовжує знижуватись. Про це повідомляє Укргідроенерго.

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«За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр», – йдеться в повідомленні.

На даний час продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.

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«Укргідроенерго спільно з Укренерго для подальшої збалансованої роботи енергосистеми опрацьовують можливі сценарії з урахуванням наслідків руйнування Каховської гідроелектростанції. Зокрема, для зменшення підтоплень коригується режим роботи гідроелектростанцій та накопичується вода вище Каховської ГЕС у інших водосховищах Дніпровського каскаду», – йдеться в повідомленні.

Крім того, опрацьовується проєкт зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища для відновлення рівня води до проєктної позначки до підриву. Готується перелік першочергових завдань та робіт.

Раніше повідомлялося, що якщо рівень опуститься нижче 12,7 м, ЗАЕС вже не зможе перекачувати воду для охолодження з водойми на майданчик.

Влада Енергодара заявила, що ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю в будь-який момент.

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Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.