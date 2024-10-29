Нічний удар по Харкову: рятувальники повідомили кількість загиблих
У результаті нічного авіаудару по житловому сектору міста загинули чотири людини, ще шість людей отримали травми
У Основ’янському районі Харкова завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби по приватному житловому сектору вночі 29 жовтня. У результаті удару – четверо людей загинули, шестеро поранені. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«Рятувальники вилучили з-під завалів тіла чотирьох загиблих осіб на території приватного житлового сектору. Спільно з працівниками комунальних служб міста розбирали завали повністю зруйнованого будинку: розчистили 320 куб. м будівельного сміття», – йдеться у повідомленні.
Загалом, у результаті нічного авіаудару по житловому сектору міста загинули чотири людини, ще шість людей отримали травми.
До аварійно-рятувальних робіт залучалися 21 рятувальник та чотири одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, 29 жовтня о 03:00 в Основ’янському районі Харкова внаслідок удару керованими авіабомбами зруйнований будинок, пошкоджені 19 приватних будинків та чотири автомобілі.
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