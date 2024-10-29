Нічний удар по Харкову: рятувальники повідомили кількість загиблих

До аварійно-рятувальних робіт залучалися 21 рятувальник та чотири одиниці техніки ДСНС

У результаті нічного авіаудару по житловому сектору міста загинули чотири людини, ще шість людей отримали травми

У Основ’янському районі Харкова завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби по приватному житловому сектору вночі 29 жовтня. У результаті удару – четверо людей загинули, шестеро поранені. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Рятувальники вилучили з-під завалів тіла чотирьох загиблих осіб на території приватного житлового сектору. Спільно з працівниками комунальних служб міста розбирали завали повністю зруйнованого будинку: розчистили 320 куб. м будівельного сміття», – йдеться у повідомленні.

До аварійно-рятувальних робіт залучалися 21 рятувальник та чотири одиниці техніки ДСНС фото: ДСНС

Загалом, у результаті нічного авіаудару по житловому сектору міста загинули чотири людини, ще шість людей отримали травми.

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У Основ’янському районі Харкова завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби по приватному житловому сектору вночі 29 жовтня фото: ДСНС України, Facebook

До аварійно-рятувальних робіт залучалися 21 рятувальник та чотири одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, 29 жовтня о 03:00 в Основ’янському районі Харкова внаслідок удару керованими авіабомбами зруйнований будинок, пошкоджені 19 приватних будинків та чотири автомобілі.