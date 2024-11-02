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Росіяни повністю захопили Ясну Поляну на Донеччині та просуваються далі – DeepState

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни повністю захопили Ясну Поляну на Донеччині та просуваються далі – DeepState
Окупанти просунулись на Донеччині
Фото: deepstate map

Окупанти мають успіх на Донеччині

Російські загарбники окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області, просунулися в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

«Ворог окупував Ясну Поляну, просунувся в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів», – сказано у повідомленні.

У цьому районі останніми днями ворог посилив свою активність та зміг протягом тижня окупувати одразу кілька населених пунктів, зокрема, Шахтарськ, Новоукраїнку та Богоявленку, які утримувались українськими збройними силами протягом всього періоду повномасштабного вторгнення. Також, недалеко від Ясної поляни розташоване місто Вугледар, яке з важкими боями вдалось окупувати ворогам.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень, противник завдав 3 ракетних ударів (5 ракет), 52 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 73 КАБ) та здійснив 2926 обстрілів позицій наших військ.

«Агресор здійснив п’ять атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час чотири боєзіткнення в районах Петропавлівки, Лозової, Кругляківки та Загризового завершились», – сказано у повідомленні.

Наголошується, що інтенсивно РФ атакує українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 36 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Сухої Балки, Сухого Яру, Миролюбівки, Миколаївки, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки та Селидового.

До слова, у декількох районах тимчасово окупованого Криму в ніч проти 2 листопада пролунали вибухи. Поблизу Джанкоя розпочали роботу сили та засоби протиповітряної оборони російських загарбників. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Зауважимо, що видання The New York Times вважає, що нестача військових є головною проблемою України. Солдат, ймовірно, вистачить ще 6-12 місяців ведення війни. 

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Теги: війна Донеччина Миколаїв Telegram місто окупація солдат ворог Вугледар

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