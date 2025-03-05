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Росіяни завдали удару по одному з районів Харкова: пошкоджено транспорт

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни завдали удару по одному з районів Харкова: пошкоджено транспорт
Внаслідок атаки дронів у Харкові пошкоджені автівки
фото: Харківська обласна прокуратура

Через атаку російських дронів пошкоджені цивільні автівки та тролейбуси

Російська армія атакувала місто Харків безпілотниками. Ворожий дрон поцілив по по цивільному підприємству у Немишлянському районі міста. Про це повідомляє Главком з посиланням на мера Харкова Олега Терехова.

За його словами пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки. Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам. Попередньо без постраждалих.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено тролейбуси
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено тролейбуси
фото: Харківська обласна прокуратура

«Відбулось влучання в промисловій зоні Немишлянського району. Внаслідок вибуху пошкоджено фасади двох складських приміщень. Пошкоджено два приватні автомобілі та два тролейбуси» - розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За попередніми даними, для обстрілу ворог використав дрон-камікадзе під назвою «Герань-2».

Зауважимо, що росіяни завдали удару по Одещині. Внаслідок ворожого обстрілу є масштабні руйнування, зайнялись пожежі в приватних будинках. Також пошкоджено об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Наразі відомо про одного загиблого через атаку. 

 

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Теги: Харків місто ворог росіяни дрон транспорт

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