Росіяни завдали удару по одному з районів Харкова: пошкоджено транспорт

Через атаку російських дронів пошкоджені цивільні автівки та тролейбуси

Російська армія атакувала місто Харків безпілотниками. Ворожий дрон поцілив по по цивільному підприємству у Немишлянському районі міста. Про це повідомляє Главком з посиланням на мера Харкова Олега Терехова.

За його словами пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки. Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам. Попередньо без постраждалих.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено тролейбуси фото: Харківська обласна прокуратура

«Відбулось влучання в промисловій зоні Немишлянського району. Внаслідок вибуху пошкоджено фасади двох складських приміщень. Пошкоджено два приватні автомобілі та два тролейбуси» - розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За попередніми даними, для обстрілу ворог використав дрон-камікадзе під назвою «Герань-2».

Зауважимо, що росіяни завдали удару по Одещині. Внаслідок ворожого обстрілу є масштабні руйнування, зайнялись пожежі в приватних будинках. Також пошкоджено об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Наразі відомо про одного загиблого через атаку.