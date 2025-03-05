Рятувальники показали кадри масштабних руйнувань внаслідок атаки на Одещину

Росіяни з початку березня завдають масованих ударів по території Одещини

Російська армія завдала удару по Одещині. Внаслідок ворожого обстрілу є масштабні руйнування, зайнялись пожежі в приватних будинках. Також пошкоджено об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Наразі відомо про одного загиблого через атаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Ворог обстріляв Одещину фото: ДСНС Одещини

Зазначається, що до ліквідації наслідків залучено понад 60 рятувальників. Інформація щодо поранених уточнюється.

Рятувальники гасять полум'я внаслідок ворожої атаки фото: ДСНС Одещини

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки в Одесі є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла.

Також уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована.

Кіпер згодом повідомив, що внаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси 77-річний чоловік загинув.

Російські терористи 3 березня завдали удару по Одесі. Четверо людей постраждало.

Постраждала критична інфраструктура, житлові будинки. За декількома адресами спалахнули пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували. Складність гасіння пожежі зумовлювала повторна повітряна тривога.