Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Рятувальники показали кадри масштабних руйнувань внаслідок атаки на Одещину

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рятувальники показали кадри масштабних руйнувань внаслідок атаки на Одещину
Внаслідок ворожої атаки згоріло вщент приміщення «Нової пошти»
фото: ДСНС Одещини

Росіяни з початку березня завдають масованих ударів по території Одещини

Російська армія завдала удару по Одещині. Внаслідок ворожого обстрілу є масштабні руйнування, зайнялись пожежі в приватних будинках. Також пошкоджено об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Наразі відомо про одного загиблого через атаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Ворог обстріляв Одещину
Ворог обстріляв Одещину
фото: ДСНС Одещини

Зазначається, що до ліквідації наслідків залучено понад 60 рятувальників. Інформація щодо поранених уточнюється.

Рятувальники гасять полум'я внаслідок ворожої атаки
Рятувальники гасять полум'я внаслідок ворожої атаки
фото: ДСНС Одещини

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки в Одесі є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла.

Також уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. 

Кіпер згодом повідомив, що внаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси 77-річний чоловік загинув.

Російські терористи 3 березня завдали удару по Одесі. Четверо людей постраждало.

Постраждала критична інфраструктура, житлові будинки. За декількома адресами спалахнули пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували. Складність гасіння пожежі зумовлювала повторна повітряна тривога.

Читайте також:

Теги: інфраструктура ракета ворог Одеса ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кongsberg хоче використати потужність української промисловості і у довгостроковій перспективі
Виробник ракет Nasams відкриє компанію в Україні
28 лютого, 12:20
У ніч проти 28 лютого уламки дрона влучили у будинок на Київщині
Речник КМВА пояснив, чому дрони не менш небезпечні, ніж ракети
27 лютого, 16:34
Росіяни порушують Женевську конвенцію та всі норми міжнародного гуманітарного права
На Курщині росіяни розстріляли військовополонених
23 лютого, 19:33
Повітряні оборонці збивали ворожі цілі над Україною
Українські міста атакували ворожі дрони та ракети: є загиблі та постраждалі
23 лютого, 01:55
Трамп не бачить Україну в НАТО
Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
13 лютого, 06:14
На місці ліквідації наслідків працюють 125 рятувальників та 32 одиниці техніки
На Київщині триває ліквідація наслідків масованої ракетної атаки РФ (фото)
12 лютого, 08:18
Відбулося 90 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2025 року
12 лютого, 00:39
Літній жінці стало зле, їй викликали швидку
В Одесі побили 72-річну матір загиблого воїна. Мер Труханов відреагував
8 лютого, 21:52
Росія за останні тижні запустила по Україні понад 20 північнокорейських ракет
Як Північна Корея використовує війну в Україні: припущення ISW
7 лютого, 07:18

Новини

Рятувальники показали кадри масштабних руйнувань внаслідок атаки на Одещину
Рятувальники показали кадри масштабних руйнувань внаслідок атаки на Одещину
Через російську атаку одесити залишились без світла, тепла й води (оновлено)
Через російську атаку одесити залишились без світла, тепла й води (оновлено)
РФ атакувала енергооб'єкт на Одещині: введено аварійні відключення світла
РФ атакувала енергооб'єкт на Одещині: введено аварійні відключення світла
Росіяни атакували Одесу: рятувальники показали кадри руйнувань
Росіяни атакували Одесу: рятувальники показали кадри руйнувань
Внаслідок обстрілу Одеси постраждало четверо людей (оновлено)
Внаслідок обстрілу Одеси постраждало четверо людей (оновлено)
Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою: пошкоджено іноземне судно
Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою: пошкоджено іноземне судно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
28K
Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
27K
Що вирішить Дракон? Як Китай реагує на зближення Путіна і Трампа: перші сигнали
20K
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар
20K
Протести проти Маска у США продовжуються. Вони охопили понад 90 салонів Tesla

Новини

5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 22:45
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Вчора, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua