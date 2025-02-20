Росіяни другу ніч поспіль атакують міста України: є постраждалі

Україна під ударом росіян

У ніч проти 20 лютого росіяни завдали ударів по містах України. Внаслідок влучань та падання уламків пошкоджені житлові будинки у Херсоні та Одесі. Станом на 00:31 відомо про чотирьох постраждалих.

Київ

У Києві прогриміла серія потужних вибухів. Росіяни атакують безпілотниками по столиці. У Голосіївському районі міста Києва впали уламки знешкодженого ворожого БпЛА. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

«Ворожий БпЛА, що летів на Київ – знешкоджено», – написав Ткаченко. Він зазначив, що на місці падіння в Голосіївському районі працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих та руйнувань.

КМВА повідомляє, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

Херсон

Близько 23:40 Росія вдарила з артилерії по Центральному району Херсона. Внаслідок обстрілу постраждав 47-річний місцевий житель. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також поранення ніг. Чоловіка госпіталізували Нині медики надають йому всю необхідну допомогу. Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОДА.

Керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі міста. Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Зруйнована частина будинку внаслідок авіаудару у Херсоні фото: Херсонська МВА

Вже відомо про перших постраждалих внаслідок авіаудару по житловому будинку. Це 13-річні двійнята – хлопчик і дівчинка. Вони отримали мінно-вибухові травми та гостру реакція на стрес. Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Армія РФ атакувала Херсон трьома авіаційними бомбами фото: Херсонська МВА

Одеса

Ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру та житлові будинки міста Одеса. На місці працюють екстрені та оперативні служби. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Пошкоджена будівля в Одесі фото: Геннадій Труханов

Через ворожу атаку виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі. Також пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Постраждала 55-річна жінка. Її госпіталізували у стані середнього ступеню важкості.

За його словами, пошкоджено тепломагістраль, у частині абонентів відключено опалення. Після закінчення роботи оперативних служб фахівці зможуть приступити до відновлення теплової системи. Також комунальні служби працюватимуть над ліквідацією наслідків атаки.

Вибиті вікна в квартирі після вибухової хвилі в Одесі фото: Геннадій Труханов

На місцях працюють екстрені служби. Всім постраждалим надається допомога.