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Ексмуфтій мусульман України нагадав, що допомогло вистояти у перші дні війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ексмуфтій мусульман України нагадав, що допомогло вистояти у перші дні війни
«Змія» з автівок, яка тягнулася з Києва у бік західного кордону
фото: АР

Саїд Ісмагілов: 24 лютого ми покладались лише на Бога і на себе

Ексмуфтій Духовного управління мусульман України «УММА», молодший лейтенант 57 ОМПБр Саїд Ісмагілов, який на початку повномасштабної війни у 2022 році передав повноваження муфтія і присвятив себе обороні України, нагадав, що 24 лютого 2022 року українці були готові загинути, але не стояти на колінах перед ворогами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Саїда Ісмагілова у Facebook.

«24 лютого 2022 року ми не очікували нічого ані від Сполучених Штатів, ані від Європи. Всі партнери і друзі нас вже поховали і відспівали. Тому ми покладались лише на Бога і на себе. І в цьому була наша сила і незламність. Ми готові були загинути прямо там і зараз, але не стояти на колінах перед ворогами», – написав Ісмагілов.

Ексмуфтій нагадав про те, що біля військкоматів і батальйонів ТРО стояли натовпи чоловіків і жінок, а з іншого боку нескінченна «змія» з автівок тягнулася у бік західного кордону.

Та сама «змія» з автівок, яка тягнулася з Києва у бік західного кордону
Та сама «змія» з автівок, яка тягнулася з Києва у бік західного кордону
фото: АР

«Таким я памʼятаю Київ в той день. А в Бучі з ранку чутно було як тривав бій на Гостомельському летовищі. Війна була прямо за вікном», – пригадав Ісмагілов. 

За словами військового, той героїзм українського народу допоміг йому вистояти в найважчі дні без американської та європейської допомоги, тому силу для перемоги треба шукати в собі. 

«Ніхто замість нас не переможе для нас, це наша доля. Ворог кинув все що має, щоб нас зламати, в тому числі і нескінченний потік пропаганди. Давайте в черговий раз вистоїмо, і нагадаємо про українську незламність і героїзм нашого народу», – закликав Саїд Ісмагілов. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій. 

Теги: Київ війна військомат українці ворог 24 лютого

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