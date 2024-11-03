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Пентагон вирішив захищати кажанів на військових базах США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пентагон вирішив захищати кажанів на військових базах США

У деяких районах Сполучених Штатів кажанів за останні роки стало менше майже на 90%

Міністерство оборони США розширило програму збереження популяції кажанів на американських військових базах на тлі скорочення їх чисельності. Про це повідомила газета Пентагону Stars and Stripes.

За її інформацією, у деяких районах Сполучених Штатів кількість кажанів за останні роки скоротилося майже на 90%. У зв'язку з цим протягом п'яти років види кажанів, що зникають або під загрозою зникнення, можуть бути виявлені більш ніж на 300 військових об'єктах США. Газета зазначає, що, згідно із законодавством, Пентагон зобов'язаний забезпечити захист тварин, які мешкають на його базах.

Як зазначив біолог Інженерного корпусу Армії США Пет Вольф, відповідні підрозділи працюють над планом захисту кажанів на американських об'єктах. «Наша робота важлива, оскільки вона безпосередньо впливає на управління земельними та природними ресурсами на об'єктах Міноборони США», – додав він.

Видання зазначило, що фахівці Пентагону проводять дослідження кажанів на американських базах, зокрема зарубіжних, протягом кількох десятиліть. Вони зокрема аналізують, як саме проведення військових навчань впливає на популяцію цих тварин.

Програма Міноборони США зі збереження кажанів, як пояснила газета, включає роботу з програмним забезпеченням на основі штучного інтелекту, що допомагає виявляти мишей, а також підвищення безпеки місць проживання тварин на базах США. Так, на багатьох об'єктах встановлені спеціальні ящики, в яких миші можуть оселитися. «Ми перевірили, наскільки добре різні конструкції ящиків підходять для розміщення кажанів, і протестували приманки для їхнього залучення»,  – сказав Вольф.

Втім, як писало видання South China Morning Post, є і інша мета у цієї «співпраці» Пентагону із кажанами. Адже Збройні сили США мають довгу історію залучення тварин до допомоги під час війни. Після вибуху в Перл-Харборі в 1941 році сотні мексиканських вільнохвостих кажанів були завербовані в рамках хитрої схеми підривання японських міст, озброївши літаючих комахоїдних крихітними бомбами та випустивши їх із літаків. Ідея полягала в тому, що кажани будуть ночувати в будівлях і вибухати, вбиваючи ворога під час сну. 

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу припустив, що треті країни можуть залучити своїх військових до участі у війні в Україні. Так він відповів на питання стосовно присутності солдатів КНДР у зоні активних бойових дій.

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Теги: США Міноборони військові Пентагон робота

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