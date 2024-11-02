Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові Північної Кореї знаходяться за кілька кілометрів від кордону з Україною

Російські безпілотники атакували Україну. Внаслідок падіння уламків одного із «Шахедів», у столиці трапилась пожежа у житловому будинку. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 2 листопада, щоб ви були в курсі подій:

У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа

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Вночі 2 листопада російську ударні безпілотники атакували Київ. Моніторингові канали повідомляють про пожежу в одному із будинків Святошинського району. Про пошкодження також повідомив начальник КМВА Сергій Попко у Телеграмі.

«Зафіксовано падіння уламків і в Святошинському районі. За попередньою інформацією, що перевіряється, сталося загорання в 16-поверховому житловому будинку. Екстрені служби слідують на місце», – зазначив начальник КМВА.

Перші тисячі солдатів із Північної Кореї неподалік українського кордону – звернення Президента

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Північна Корея випробовує нову зброю та удосконалює її, а світ просто спостерігає. Перші тисячі військових КНДР вже неподалік кордону з Україною. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

«Північна Корея навчилася робити краще артилерію. Це вже сталося завдяки співпраці з Москвою. Навчилася робити краще й ракети – це вже очевидно. Зараз, на жаль, навчиться сучасної війни. Перші тисячі солдатів із Північної Кореї неподалік українського кордону. Українці будуть змушені захищатись від них. А світ буде знову спостерігати», – заявив президент.

Перші бої північнокорейських військ проти ЗСУ відбудуться «найближчими днями» – Блінкен

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Сполучені Штати очікують, що північнокорейські війська в Курській області Росії «найближчими днями» вступлять у бій проти України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це повідомляє агентство Reuters.

На пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном та їхніми південнокорейськими колегами Блінкен сказав, що Росія проводить навчання солдатам КНДР щодо артилерії, безпілотників, а також основним діям піхоти.

«Ми ще не бачили, щоб ці війська розгорталися в бойових діях проти українських сил, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями», – додав Блінкен.

Окупанти відступили після удару ЗСУ на Запоріжжі – партизани «АТЕШ» передали нові координати їхнього розташування

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«АТЕШ» зафіксував передислокацію підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії після удару в Запорізькій області. Про це українські партизани повідомили на своїй сторінці в Телеграм.

«Агенти нашого руху повідомляють про переміщення танків та іншої військової техніки після успішного удару Сил оборони України по позиціях окупантів у Запорізькій області. Зазначається, що внаслідок удару було знищено кілька одиниць техніки та ос

25 років тюрми за педофілію та торгівлю людьми отримав автор «Суперсімейки» і «Рататуя» – Le Figaro

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31 жовтня в Парижі 59-річного художника Бухалема Бучибу засудили до 25 років ув'язнення за педофілію та торгівлю людьми. Він раніше працював над створенням мультфільмів Disney та Pixar. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

«Бухалем Б., відомий графічний дизайнер у світі анімації, який брав участь у створенні мультфільмів «Рататуй» і «Суперссімейка», у віці 59 років став перед судом присяжних Парижа з вівторка за звинуваченням у зґвалтуваннях маленьких дівчаток, які він показував у мережі за допомогою «прямої трансляції», – йдеться у повідомленні видання.

Латвія заморозила активи майже 150 підсанкційних осіб, пов'язаних з РФ

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Служба фінансової розвідки Латвії повідомила про блокування активів 147 осіб, які потрапили під санкції, встановлені проти РФ та Білорусі. Про це повідомляє латвійський мовник LSM.

Заступник начальника Служби фінансової розвідки Латвії Пауліс Ільєнков уточнив, що серед інших заморожено 102 об'єкти нерухомості та 80 транспортних засобів, що безпосередньо або опосередковано належать особам, які потрапили під санкції. Крім того, було заморожено 53,3 мільйона євро на банківських рахунках, а також акції.

Росіяни повністю захопили Ясну Поляну на Донеччині та просуваються далі – DeepState

Фото: DeepState map

Російські загарбники окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області, просунулися в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

«Ворог окупував Ясну Поляну, просунувся в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів», – сказано у повідомленні.

У цьому районі останніми днями ворог посилив свою активність та зміг протягом тижня окупувати одразу кілька населених пунктів, зокрема, Шахтарськ, Новоукраїнку та Богоявленку, які утримувались українськими збройними силами протягом всього періоду повномасштабного вторгнення. Також, недалеко від Ясної поляни розташоване місто Вугледар, яке з важкими боями вдалось окупувати ворогам.

В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

фото з відкритих джерел

У декількох районах тимчасово окупованого Криму в ніч проти 2 листопада пролунали вибухи. Поблизу Джанкоя розпочали роботу сили та засоби протиповітряної оборони російських загарбників. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Вибухи спочатку пролунали в Джанкойському та Красноперекопському районах близько першої години ночі.