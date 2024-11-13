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Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2024 року
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень

Російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України одного ракетного та 69 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 873 дрони-камікадзе, 106 КАБ та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2024 року фото 1
фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом, протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку було знешкоджено 180 окупантів.

На Харківському напрямку

Ворог два вісім без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. 

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2024 року фото 2
апа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Противник 17 разів проводив наступальні штурми у районах Колісниківки, Загризового, Лозової та Кругляхівки. 

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2024 року фото 3
апа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 6 разів атакували позиції українців неподалік Новомихайліки, Греківки та Торського.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2024 року фото 4
апа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Росіяни 10 разів атакували сили оборони біля Торецька та Щербинівки. Два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Росіяни 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка. Нашими захисниками на цей час відбито 19 атак, дев’ять боєзіткнень триває.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 445 окупантів.  

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2024 року фото 5
апа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог 47 разів атакував наші позиції поблизу Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки. Бої продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2024 року фото 6
апа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Українські захисники відбили 13  ворожих атак в районі Трудового та Максимівки, Макарівки, Рівнопілля та Новодарівки. 

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2024 року фото 7
мапа: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Росіяни п’ять разів зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2024 року фото 8
мапа: deepstatemap

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

За минулу добу Генштаб відзначає воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 126-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 992-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна Генштаб автомобіль росіяни генератор

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Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2024 року
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