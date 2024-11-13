Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень

Російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України одного ракетного та 69 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 873 дрони-камікадзе, 106 КАБ та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом, протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку було знешкоджено 180 окупантів.

На Харківському напрямку

Ворог два вісім без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська.

апа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Противник 17 разів проводив наступальні штурми у районах Колісниківки, Загризового, Лозової та Кругляхівки.

апа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 6 разів атакували позиції українців неподалік Новомихайліки, Греківки та Торського.

апа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Росіяни 10 разів атакували сили оборони біля Торецька та Щербинівки. Два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Росіяни 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка. Нашими захисниками на цей час відбито 19 атак, дев’ять боєзіткнень триває.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 445 окупантів.

апа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог 47 разів атакував наші позиції поблизу Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки. Бої продовжуються.

апа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Українські захисники відбили 13 ворожих атак в районі Трудового та Максимівки, Макарівки, Рівнопілля та Новодарівки.

мапа: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Росіяни п’ять разів зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

мапа: deepstatemap

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

За минулу добу Генштаб відзначає воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 126-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 992-й день повномасштабної війни в Україні.