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Пентагон повідомив, скільки грошей залишилося на військову допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Пентагон повідомив, скільки грошей залишилося на військову допомогу Україні
Речник Пентагону заявив, що США виконали більшу частину обіцянок щодо військової допомоги Україні 
фото з відкритих джерел

Раніше стало відомо, що Байден до кінця своєї каденції планує витратити якомога більше наявних коштів на підтримку України

Сполучені Штати Америки мають можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад $9 млрд. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер, повідомляє «Голос Америки».

Так, $7,1 млрд доступні за президентським розпорядженням про скорочення коштів. З них $4,3 млрд затверджені Конгресом у квітні, і ще $2,8 млрд, які стали доступними після бухгалтерських перерахунків у Міноборони США. Ще близько $2,2 млрд доступні для програми, за якою США замовляють озброєння для України у виробників.

«Ми продовжимо надавати допомогу та збираємось використати наявні кошти, щоб гарантувати, що Україна отримає все необхідне для стримування російської агресії та боротьби з нею», – заявив речник Міноборони США.

Як зазначив Райдер, після ухвалення Конгресом додаткового фінансування для України у квітні цього року США поставили в Україну 83% від обіцяних боєприпасів зі складів США, 67% обіцяних спроможностей ППО та 60% вогневих спроможностей.

«Від ухвалення додаткового фінансування до середини жовтня ми доставили в Україну 83% критично важливих боєприпасів, обіцяних з наших складів. Зокрема, артилерійські снаряди 155-мм калібру, Gmlrs, боєприпаси до систем Patriot і Nasams тощо. Ми також доставили 67% обіцяних інших спроможностей протиповітряної оборони, включаючи ракети до Stinger і Hawk, і виконали 60% наших зобов’язань щодо вогневих засобів, включаючи бомби малого діаметра та боєприпаси 105-мм калібру», – зазначив посадовець.

Як повідомлялося, Міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном про забезпечення української армії до кінця року.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден до кінця своєї каденції планує витратити якомога більше коштів, які зараз є на підтримку України. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Як зазначив Кірбі, постачання допомоги Україні вже почалися. У відповідь на запитання, чи реально встигнути поставити техніки на $1,7 млрд кожен місяць, з огляду, що зараз США мають ще понад $5 млрд на допомогу Україні  Кірбі зазначив, що Байден «зобов’язався витратити кожен долар, який ми маємо на підтримку України, протягом усього часу, поки він буде на посаді». 

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Теги: США Пентагон військова допомога зброя фінансування

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