У школах в окупації росіяни роздадуть сторожам зброю – ЦНС

Це контингент, який має нестабільну психіку

З 1 січня у школах на тимчасово окупованих територіях України окупанти роздадуть сторожам зброю. Про це повідомив Центр національного спротиву.

За даними інформаційного ресурсу, з 1 січня 2025 року відповідно до росстандарту, охоронців у навчальних закладах зобов'яжуть мати зброю та бронежилети.

У ЦНС зазначили, що якщо у школах в окупації і є вакансії сторожів, здебільшого їх займають учасники бойових дій проти України, або ж як кажуть в Росії – «герої СВО».

«А це контингент, який, м’яко кажучи, має нестабільну психіку. І чим це може обернутися для дітей, якщо цих людей озброїти, не важко спрогнозувати», – йдеться у повідомленні.

Інформаційний ресурс зазначає, для «забезпечення порядку» в захоплених школах ворог залучає бойовиків з численних приватних російських охоронних компаній. У більшості випадків це так звані козаки, які нерідко перебувають у нетверезому стані та самі чіпляються до школярів через зовнішній вигляд. Зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся.

Нагадаємо, раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що ворог запровадив новий спосіб примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях України, що безпосередньо пов'язаний із процесом вакцинації.

А в окупованих українських регіонах місцеві медичні установи відмовляються обслуговувати цивільних. Це пов'язано з великими втратами армії РФ.

До слова, російські окупанти запустили пілотний проєкт з підготовки вчителів-«наставників» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього місцевих педагогів-колаборантів групами відправляють до Москви на кількатижневі курси, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.