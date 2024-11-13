Втрати ворога станом на 13 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1770 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 13 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 13 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 13 листопада втратила:

особового складу ‒ близько 714380 (+1770) осіб,

танків ‒ 9300 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 18896 (+49) од,

артилерійських систем – 20408 (+56) од,

РСЗВ – 1249 (+0) од,

засоби ППО ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18798 (+61),

крилаті ракети ‒ 2636 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28966 (+96) од,

спеціальна техніка ‒ 3629 (+3).

Активність флоту окупантів станом на 13 листопада:

у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 18 суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – п'ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.

Нині триває 994-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, на фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька та Курахового Донецької області. Також війська РФ просунулися також у Курській області.

До слова, упродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак по Запорізькому району отримала поранення 69-річна жінка.