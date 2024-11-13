Втрати ворога станом на 13 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1770 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 13 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 13 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 13 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 714380 (+1770) осіб,
- танків ‒ 9300 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18896 (+49) од,
- артилерійських систем – 20408 (+56) од,
- РСЗВ – 1249 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18798 (+61),
- крилаті ракети ‒ 2636 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28966 (+96) од,
- спеціальна техніка ‒ 3629 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 13 листопада:
- у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 18 суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Нині триває 994-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, на фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька та Курахового Донецької області. Також війська РФ просунулися також у Курській області.
До слова, упродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак по Запорізькому району отримала поранення 69-річна жінка.
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