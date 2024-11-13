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Втрати ворога станом на 13 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 13 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за добу знищили 24 танки противника
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1770 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 13 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 13 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 13 листопада втратила:

  • особового складу ‒ близько 714380 (+1770) осіб,
  • танків ‒ 9300 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18896 (+49) од,
  • артилерійських систем – 20408 (+56) од,
  • РСЗВ – 1249 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18798 (+61),
  • крилаті ракети ‒ 2636 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28966 (+96) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3629 (+3).
Втрати ворога станом на 13 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 13 листопада:

  • у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 18 суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 13 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нині триває 994-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, на фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька та Курахового Донецької області. Також війська РФ просунулися також у Курській області.

До слова, упродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак по Запорізькому району отримала поранення 69-річна жінка.

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Теги: окупанти втрати війна Генштаб ЗСУ

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