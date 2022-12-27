Окупанти знову атакували Херсон: багато руйнувань (відео)

Навкруги розкидані уламки скла та російських снарядів

Російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич.

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«Вибиті вікна не лише у будівлі підприємства, але у будівлях, що розташовані поруч: на станції екстреної медичної допомоги, у дитячому садку, також зазнав руйнувань приватний будинок. На щастя, люди не постраждали», – йдеться в повідомленні.

Навкруги розкидані уламки скла та російських снарядів.

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Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.