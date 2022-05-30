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    Німеччина змінить конституцію заради оборони

    Німеччина змінить конституцію заради оборони
    фото з відкритих джерел

    Німеччина збирається витрачати 2% своєї економічної продукції на оборону щороку

    Німеччина погодилася змінити свою конституцію, щоб дозволити створити кредитний спеціальний оборонний фонд у розмірі 100 млрд євро, запропонований після вторгнення Росії в Україну. Про це повідомило міністерство фінансів Німеччини, пише Reuters.

    Правоцентристська опозиція та правляча коаліція Німеччини з соціал-демократами, Зеленими та вільними демократами заявили, що вони досягли необхідної більшості у дві третини, щоб звільнити оборонний фонд від конституційного боргового гальма.

    Гроші мають бути використані протягом кількох років, щоб збільшити регулярний оборонний бюджет Німеччини приблизно на 50 мільярдів євро. А також дозволити країні досягти цілі НАТО – витрачати 2% своєї економічної продукції на оборону щороку.

    Нагадаємо, Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової допомоги.

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    Теги: росія окупанти Німеччина Конституція війна оборонна реформа Україна окупація #stoprussia
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    Німеччина змінить конституцію заради оборони