Німеччина змінить конституцію заради оборони

Німеччина збирається витрачати 2% своєї економічної продукції на оборону щороку

Німеччина погодилася змінити свою конституцію, щоб дозволити створити кредитний спеціальний оборонний фонд у розмірі 100 млрд євро, запропонований після вторгнення Росії в Україну. Про це повідомило міністерство фінансів Німеччини, пише Reuters.

Правоцентристська опозиція та правляча коаліція Німеччини з соціал-демократами, Зеленими та вільними демократами заявили, що вони досягли необхідної більшості у дві третини, щоб звільнити оборонний фонд від конституційного боргового гальма.

Гроші мають бути використані протягом кількох років, щоб збільшити регулярний оборонний бюджет Німеччини приблизно на 50 мільярдів євро. А також дозволити країні досягти цілі НАТО – витрачати 2% своєї економічної продукції на оборону щороку.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової допомоги.