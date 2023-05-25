Росія вигадала українських диверсантів, які хотіли підірвати АЕС

«Диверсанти» нібито планували підірвати понад 30 опор ліній електропередач Ленінградської та Калінінської АЕС

Федеральна служба безпеки РФ заявила, що нібито запобігла теракту проти об'єктів ядерної енергетики в Росії. Більше того, за словами росіян, теракти планували спецслужби України.

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Зазначається, що «диверсанти» планували підірвати понад 30 опор ліній електропередач Ленінградської та Калінінської АЕС.

«У результаті їм вдалося підірвати одну та замінувати чотири опори ЛЕП Ленінградської АЕС», – йдеться в повідомленні.

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А також нібито закласти вибухові пристрої під сімома опорами ЛЕП Калінінської АЕС.

«Затримано двох громадян України, оголошено в розшук ще одного громадянина України та Росії, який перебуває в Бельгії», – додали в ФСБ.

Нагадаємо, 27 лютого 2022 Росія окупувала найбільшу АЕС у Європі – Запорізьку атомну електростанцію і досі тероризує світ ядерним шантажем.

Попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів окупанти не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції. Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують в якості логістичної та військової бази.